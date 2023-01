Cuáles serán las películas y series coreanas que estrenará Netflix en 2023

Korean shows and movies coming to Netflix in 2023 [ENG SUB]

Todas las películas y series coreanas que se estrenarán en Netflix en 2023

El contenido coreano ha seguido aumentando a lo largo de 2022, logrando un reconocimiento mundial gracias a Netflix que ofrece una gran variedad de historias y géneros a los fans.

Últimamente las series y películas coreanas se han instalado con frecuencia en el Top 10 global en más de 90 países, y tres de los títulos más vistos de Netflix son surcoreanos.

Entre las nuevas series que se estrenarán en la plataforma se encuentran: Tu tiempo llama, Curso intensivo de amor, Destined With You, ¡Doona!, King the Land, El amor da mucha guerra, See You In My 19th Life, Perros de caza, Celebrity, La chica enmascarada, Una dosis diaria de sol, Queenmaker, The Good Bad Mother.

JUNG_E | Tráiler oficial | Netflix

Para los fanáticos de la ciencia ficción postapocalíptica Netflix prepara Adiós, Tierra, una mega producción que tiene mucha expectativa del público.

Además de películas y series , también se preparan varios realities asiáticos, donde Netflix redoblará sus esfuerzos cinematográficos con JUNG_E, que se estrena este 20 de enero.

Otros de los títulos que llegarán a la plataforma son: Believer 2, Bailarina, La partida de go e Identidad desbloqueada. Entre los documentales se encuentran: Yellow Door: Looking for Director Bong’s Unreleased Short Film y En el nombre de Dios: Sagrada traición.