Bomba en Gran Hermano 2022: participante quiere abandonar ya la casa

https://twitter.com/GranHermanoAr/status/1618418713715146754 Camila se quebró en el confesionario y habló del destrato que sufre en la casa Seguí #GranHermano en https://t.co/Ppl6ji2TwC #GH2022 pic.twitter.com/EeyU0NAvms — Gran Hermano (@GranHermanoAr) January 26, 2023

Considera que la ignoran porque son celosas de ella y que intentará no hablar para que sean sus “amigas”. "No me gustan como me tratan acá dentro. Me hace sentir mal todo el tiempo, que hablan mal de mí, que me contestan mal", agregó.

Por último, aseguró que no sabe si está lista para afrontar el sufrimiento a la que la somete la convivencia en la casa: “Acá no me siento libre para darle un abrazo a nadie, siento como que me están apagando por completo".

Gran Hermano en vivo: quiénes son los nuevos nominados

Una nueva gala de nominación se llevó adelante en la casa de Gran Hermano y este domingo el público elegirá quién será el o la integrante que abandone el reality.

Ariel, Agustín, Lucila y Daniela resultaron ser los más votados y quedaron en placa de nominados.

Con Romina y Marcos como líderes de la semana, los participantes ingresaron al confesionario para elegir a quién quiere que abandone el programa. Ambos líderes deberán elegir el jueves a quién salvan de la placa.