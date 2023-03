Así quedó la casa de Gran Hermano un día después de la final 

Marcos apagó las luces y la casa se sumió en un silencio absoluto. Pero durante la mañana del martes, Georgina Barbarrosa fue la encargada de darle vida por unas horas.

Los integrantes del programa "A la Barbarrosa", ingresaron a la casa más famosa del país para realizar el programa desde el lugar donde convivieron durante cinco meses los participantes.

Dentro de las habitaciones, los panelistas Paulo Kablan, Lío Pecoraro, Noe Antonelli, Nancy Pazos, Gastón Trezeguet y Pía Shaw. Recorrieron y revisaron cada cama, cajón y valija que encontraron a su paso.

Además, durante el programa recibieron la visita y el reingreso de Nacho Castañares, el hermanito que logró obtener el segundo puesto en la competencia.

Gran Hermano: revelaron el pedido indeclinable de Del Moro que cambió el final del juego

Con los últimos cinco participantes dentro de la casa, Alfa ingresó con una valija con un contenido sorpresa. Recién este domingo fue abierta y Santiago Del Moro reveló la sorpresa extrema para los jugadores: la noticia de que habrá una nueva edición y abrieron los castings. ¿Era realmente eso lo que tenía dentro?

“Hay quilombo con todo lo que pasó. ¿Viste la famosa valija de Alfa? Bueno, al principio no iba a tener lo que tuvo. Una de las sorpresas iba a ser que estiraban la final a una doble final”, introdujo Yanina Latorre en LAM.

Pero finalmente, cuando ingresó Del Moro a la casa, les contó: “Por esto estoy acá y por eso entró Alfa con esmoquin: frente a los finalistas anuncio que comienza el casting para la edición 2023. A partir de este momento, sí, a todos los argentinos les digo que ingresen al sitio que aparece en pantalla” y era la inscripción al casting.

Sin embargo, lo que aclaró la angelita es que no iba a ser de esa manera, pero lo quiso cambiar. “Santiago del Moro dijo ‘yo el lunes a la noche, martes a la mañana, me tomo un avión y me voy de vacaciones’. Era algo que podía pasar porque especulan con el lanzamiento de la segunda temporada de ‘ATAV’, quieren competirle”.