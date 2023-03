Gran Hermano: revelaron el pedido indeclinable de Del Moro que cambió el final del juego

“Hay quilombo con todo lo que pasó. ¿Viste la famosa valija de Alfa? Bueno, al principio no iba a tener lo que tuvo. Una de las sorpresas iba a ser que estiraban la final a una doble final”, introdujo Yanina Latorre en LAM.

https://twitter.com/TheVast0fNight/status/1640560747125125123 Un momento que paso desapercibido de la gala de esta noche: El Santo hinchado los huevos vendiendo Tootsie pic.twitter.com/bUYSzMsoX6 — Vast. (@TheVast0fNight) March 28, 2023

Pero finalmente cuando ingresó Del Moro a la casa, les contó: “Por esto estoy acá y por eso entró Alfa con esmoquin: frente a los finalistas anuncio que comienza el casting para la edición 2023. A partir de este momento, sí, a todos los argentinos les digo que ingresen al sitio que aparece en pantalla” y era la inscripción al casting.

Sin embargo, lo que aclaró la angelita es que no iba a ser de esa manera, pero lo quiso cambiar. “Santiago del Moro dijo ‘yo el lunes a la noche, martes a la mañana, me tomo un avión y me voy de vacaciones’. Era algo que podía pasar porque especulan con el lanzamiento de la segunda temporada de ‘ATAV’, quieren competirle”.

Polémica en Gran Hermano 2022: la furia de Santiago Del Moro con la producción en pleno vivo

Luego de confirmarse que Marcos Ginocchio es el ganador, Gran Hermano llegó a su fin. Pero en la previa del anuncio más importante, la gala tuvo muchos momentos imperdibles. Uno de ellos fue el enojo de Santiago Del Moro con la producción que hizo notar frente a las cámaras.

En un momento en particular, el conductor tuvo que promocionar una obra de teatro protagonizada por Nicolás Vázquez. Contó dónde se podían comprar las entradas y en el lugar en el que se lleva a cabo, pero cuando se trató de decir las últimas palabras, se lo vio enojado.

“Participá, comprá tu entrada si querés, sino no vayas”, expresó y rápidamente cambió de tema con la ayuda de la locutora. Ante esto, en redes sociales aseguraron que se debía por el cansancio de vender marcos de manera constante.