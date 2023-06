Así es la colección de microbikinis de Florencia Peña para combatir el calor de México

Microbikini estampada florencia peña Instagram

En otro momento, subió una foto vistiendo una microbikini taparrabos rosa que marcó tendencia en la última temporada. El traje de baño elegido contó con un corpiño unido con tiras en la parte superior, mientras que en la parte inferior vistió una bombacha de tiro alto con tiras ajustables en los costados de la cadera. De esta manera se sumó a una de las modas que marca tendencia con el rosa como principal protagonista.

Florencia Peña micro bikini colección Instagram

Con un look playero, Florencia Peña también se mostró disfrutando del día de playa con un traje de baño acuadrillado de color verde, rojo y con algunos tonos amarillos para disfrutar una tarde de playa junto a su familia. Tanto la parte superior del traje como la inferior cuentan con finas tiras de la misma tela, las cuales sujetan las piezas alrededor de su cuello, espalda y cadera.

Florencia Peña Playa Instagram

La microbikini naranja neón que usó Florencia Peña en el medio del mar y fue furor

Florencia Peña continúa mostrando parte de su colección de microbikinis que guardó para usar con las temperaturas altas mientras disfruta sus vacaciones en México.

En las puertas del verano, la actriz se mostró vistiendo un traje de baño de dos piezas en naranja megashocking. El corpiño es simple, con molde triangular. Por otro lado, eligió una bombacha diminuta, colaless, cavada y cuenta con tiras regulables a ambos lados de las caderas que se atan en forma de moño.

La conductora compartió un video desde México en donde mostró el traje de baño que usó para pasar el día en sus playas y para hacer stand up en una pista de Stand up Paddle. “Me quieren como instructora” declaró. Instalada en el caribe, aprovechó este viaje para marcar tendencia con su colección de microbikinis, como el traje de baño naranja que formó parte de su último look.

Flor Peña paddle Instagram

A lo largo del video se pudo ver a la actriz practicando este deporte, mientras que en el texto de la publicación comentó: “Hoy me divertí con @juanoterook haciendo stand up paddle y fue un éxito. Me están pidiendo que sea instructora”.