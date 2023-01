Argenzuela, mano a mano con Coti Romero de Gran Hermano: "No quiero que me tengan como una caprichosa"

La exparticipante Constanza "Coti" Romero habló sobre las polémicas que protagonizó en su paso por Gran Hermano 2022 y sorprendió con sus declaraciones. Con eje en su estadía en la casa , su relación amorosa con Alexis "Conejo" Quiroga y la posibilidad de retornar al reality en un futuro, la joven se sinceró: "Si vuelvo, no haría ese histeriqueo que hacía para que la gente no me tenga como una nena caprichosa".

En diálogo con Argenzuela , Coti expresó: "Creo que me fui porque algunas personas no llegaron a entender cómo era el juego . Algunos no saben separar la persona del juego. Se me acercó gente a decirme que me había votado pero ahora quiere que vuelva ".

En esa línea, la correntina señaló: "Si vuelvo, no haría ese histeriqueo que hacía para que la gente no me tenga como una nena caprichosa. Entraría con una forma diferente de jugar, pensando más en el afuera. Intentaría no ser tan impulsiva en algunas cosas"

"Intentaría no ser tan malévola como me decían afuera", lanzó la exintegrante.

En otro tramo de la entrevista, Coti analizó la placa de esta semana y apostó por quién será eliminado: "Siento que se va a ir Ariel, no encontró su lugar en la casa. El 'Cone' tiene más para dar y ojalá que la gente lo vea". Además, le consultaron sobre quién considera como favorito para ganar y sorprendió.

"Me gustaría que gane una chica y Romina es mi candidata, pero sino que gane el Cone. Ojalá que las chicas cuando salgan puedan entender, todo lo que pasa dentro de la casa es un juego", afirmó en referencia a la "traición" "al grupo de las chicas".

En cuanto a su relación amorosa con Alexis Quiroga, Coti fue muy cariñosa. "La personalidad del Cone me atrajo un montón, es como si lo conociera de hace mucho. Para mí no está mal decir que me enamoré, y lo estoy. Lo de él lo sentí muy sincero y no estoy arrepentida para nada", aseguró.

Para finalizar, desde Argenzuela le consultaron por las palabras que tuvo Nito Artaza para con ella. "Ojalá que pueda quedarme en los medios, sueño con eso. Me encantaría ser actriz o panelista. No me habló -Nito Artaza-, leí la nota y me re gustaría trabajar con él", concluyó.