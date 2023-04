Analía Franchín apuntó contra Flor Vigna por declararse demisexual

"Yo no era demisexual. Si me gusta alguien, ¿por qué voy a perder el tiempo? Ahora buscan la palabra en el diccionario, se aprenden la palabra y tienen un título".

"Había pasado mucho tiempo y la realidad, y lo estoy relatando acá, que es un montón, yo no estuve con alguien en el medio. Yo sentía que no me iba a calentar con nadie, que no me iba a pasar, y el otro día aprendí que se dice demisexual”, contó Vigna en Infobae.

Explicó que eso significa que “cuando vos no podes, que yo me considero así, yo no puedo tener algo sexual con una persona sin que me suceda algo vincular, sin que haya una química linda. Si no, no puedo".

Flor Vigna reveló ser "demisexual": cómo lo descubrió y qué significa

