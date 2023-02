Alex Caniggia destrozó a Estefi Berardi: "Huecardi me parece muy mala leche"

Luego, al mostrarle las imágenes del cruce entre su pareja y la panelista, Alex Caniggia expresó: "La chica esta, ¿cómo se llama? ¡Huecardi!". Ante la consulta de por qué está tan enojado con ella, fue muy claro. "Me parece muy mala leche meterte con una mujer embarazada, me parece de mal gusto. No está bueno contar si está o no embarazada", aseguró.

Para finalizar, el mediático recordó una ocasión pasada en la que Estefanía Berardi tuvo un accionar similar: "El otro día leí que se lo hizo a otra chica. Le dijo 'si no me lo contas, yo le voy a contar a la prensa'. ¿Y qué hizo? Fue y lo contó. Tiene todo el culo sucio". Así, un nuevo problema aparece en puerta de la panelista, ya que también se encuentra en medio del escándalo de Fede Bal.