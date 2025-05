Marvel prepara el regreso de una estrella de Hollywood: de quién se trata

La productora cinematográfica Marvel Studios traerá de regreso a una de las principales estrellas de Hollywood y para que protagonice una de sus películas del 2026 , la cual todavía no fue anunciada y se filtró a través de las redes sociales.

"La fecha del 6 de noviembre de 2026, que ya está en el calendario, es para la tercera película de Doctor Strange", aseguró Mackwl. Con respecto al nombre completo del filme, agregó que hay uno provisional que se llama Doctor Strange in the Incursions of Insanity, lo que se podría traducir como " En las Incursiones de la Insanidad".

Charlize Theron Benedict Cumberbatch Doctor Strange in the Multiverse of Madness Doctor Strange in the Multiverse of Madness evidencia que la tercera estará protagonizada por Charlize Theron y Benedict Cumberbatch. Marvel Studios

Y ese no es el único, sino que luego agregó que una opción alternativa sería Doctor Strange: Time Runs Out, lo que significa " El tiempo se acaba". Todo esto da a entender que el personaje de Benedict Cumberbatch podría no aparecer en Avengers: Doomsday, sino que recién se haría presente para Avengers: Secret Wars, por lo que el cierre de su trilogía sería clave.

Marvel lanzó el tráiler de su serie más esperada: llega Spider-Noir con Nicolas Cage

La productora Sony Pictures lanzó el primer tráiler oficial de la serie Spider-Noir y mostró a Nicolas Cage como el nuevo Hombre Araña, algo que dio mucho que hablar en el mundo de Marvel y que podría significar su posible presencia en Avengers: Doomsday o Secret Wars, donde se cree que también regresarán Andrew Garfield y Tobey Maguire.