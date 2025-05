Netflix lanzará el final de Stranger Things en tres etapas y hasta el 2026: cuándo se estrenará

Esto significa que la confesión de los hermanos Duffer, creadores de la franquicia, sobre la extensa duración de cada capítulo en un formato de película, podría dar más sentido a la división. Si finalmente se trata de ocho episodios con una extensión de hasta dos horas por cada uno, tendría una razón detrás de la separación en hasta tres estrenos.

STRANGER THINGS - La última temporada de Stranger Things responderá todas las preguntas de los fans. Netflix

Vale recordar que Netflix confirmó que Stranger Things se estrenará en este 2025, aunque podría tratarse de una verdad a medias, ya que sería apenas una parte de la última temporada. Los fanáticos de la serie ya esperaron por 9 años para conocer el final, de forma que un par de meses más no parecen significar mucho si se tiene en cuenta la increíble cantidad de tiempo que pasó desde el inicio.

HBO Max lanzó el tráiler de la serie IT: Welcome to Derry, dirigida por Andy Muschietti

La renovada plataforma de streaming HBO Max lanzó el primer tráiler oficial de la serie IT: Welcome to Derry, la cual contará la historia de origen de Pennywise, quien volverá a ser interpretado por Bill Skarsgård.