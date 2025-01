Una senadora del PRO habló sobre el conflicto interno en el partido y negó la posibilidad de alianza con La Libertad Avanza

La legisladora Carmen Álvarez Rivero fue contundente a la hora de definir si su fuerza irá o no junto con LLA en las elecciones de este año: "Que uno tenga valores y principios parecidos nos permite caminar juntos, pero no por eso tenemos que fusionarnos".

La senadora del PRO Carmen Álvarez Rivero brindó su panorama de la situación del partido en su provincia tras tildar de "cabaret" al espacio político en Córdoba y aseguró: "Utilicé esa expresión elegante para no usar otra, para ser prolija, pero lo ratifico absolutamente" .

En el programa Minuto Final, conducido por la periodista Paula Marussich, la legisladora por la provincia mediterránea se refirió a la alianza del partido liderado por Mauricio Macri con el Gobierno. "No hace falta unirse; que uno tenga valor y principios parecidos nos permite caminar en paralelo, juntos, separados, pero no por eso tenemos que fusionarnos". Además, agregó: "El 70% de los votantes que eligieron a Macri esperan que yo como senadora por el PRO no abandone el barco".