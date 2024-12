El PRO despidió el año con una advertencia para el Gobierno

El PRO sostuvo que a lo largo del año retomaron sus "luchas esenciales: combatir las mafias, alcanzar el equilibrio fiscal y poner fin a los privilegios que frenan el desarrollo del país".

"Antes de este presente, hubo un 2015, y entre 2015 y 2019 dimos juntos muchas de las batallas que ahora se vuelven a dar", señalaron en relación al gobierno de Cambiemos.

"Nunca antes en la historia argentina un partido de la oposición había contribuido tanto al oficialismo como lo hizo el PRO en 2024". Y agregó: "Ningún gobernador ni intendente abandonó el PRO, y nuestro bloque legislativo permanece sólido y unido, impulsando cambios profundos".

Sobre el final, manifestaron que se preparan para un 2025 "lleno de desafíos, con la misma convicción que nos define". Por último hicieron mención a la administración libertaria, al consolidar que seguirán defendiendo las causas que los representan "incluso si el Gobierno no las acompaña".

La relación entre el PRO y La Libertad Avanza se tensionó en los últimos días tras la decisión del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de desdoblar la elecciones legislativas del 2025 pese a que el presidente Milei había señalado que, para una posible alianza entre partidos, ambas fuerzas debían ir juntas "en todos lados o si no iremos separados”

A la disputa, el vocero presidencial Manuel Adorni le sumó leña al fuego al asegurar que Macri "se quedó sin nafta", al sostener que "no pudo" o "no quiso" llevar adelante las reformas necesarias para transformar el país durante su paso por la presidencia.

"Macri se quedó sin nafta. No importa si fue porque no quiso o no pudo, es casi secundario. Cuando analizas ese período, ves que la inflación no se controló, tampoco el déficit fiscal, y terminó con cepo", enumeró en una entrevista para Radio Rivadavia, y agregó: "Lo que había que hacer no se hizo".