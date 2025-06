La Fundación Pensar advirtió al Gobierno: "Argentina enfrenta el riesgo de desaprovechar un nuevo ciclo"

El think tank del PRO emitió un nuevo informe en el marco de la previa del primer aniversario de la aprobación de la Ley Bases y cuestionó los efectos de esa normativa.

En tanto, el exministro de Hacienda Hernán Lacunza marcó las metas del Gobierno. "El desafío no es sólo estabilizar. Es transformar la estabilización en desarrollo. Y para eso, hace falta mucho más que ajuste fiscal: hacen falta reglas, instituciones y consensos. Hasta ahora, todo eso ha sido deficitario", expresó.

Mauricio Macri Mauricio Macri, líder del PRO. NA/Claudio Fanchi

Por su parte, la diputada nacional Silvia Lospennato apuntó hacia la inestabilidad institucional como una amenaza: "Los argentinos nos merecemos un cambio que no sea un péndulo oscilante con reformas que duran unos años y luego son revertidas por giros de 180 grados".

Con respecto a la Justicia, el coordinador de Justicia de la Fundación Pensar, Martín Casares, aseveró que "no puede seguir siendo la gran olvidada del desarrollo. Sin justicia, no hay confianza; y sin confianza, no hay desarrollo posible".

También, el secretario de Relaciones Internacionales del PRO, Fulvio Pompeo, rechazó las políticas del Gobierno con respecto a los vínculo con otros países. "La política exterior no es un compartimento aislado: es el reflejo de nuestra capacidad para gobernarnos con madurez, previsibilidad y respeto", aseveró.

"El futuro depende de si vamos a animarnos a invertir, por fin, en lo único que realmente importa: lo humano", añadió por su parte el legislador porteño Sergio Siciliano.