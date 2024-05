Un Menem criticó a Javier Milei: "Ponen el busto para ver si ganan votos"

Bullrich sobre la protesta en Misiones: "No vamos a permitir que no actúen como policías"

"Lastimosamente él se compara con papá pero no le va a llegar ni a los talones. Una cosa es ser y otra es parecer. Hasta ahora no está haciendo nada de lo que hizo mi viejo", expresó el hijo de Menem en el programa de streaming Rosca y algo más.

Si bien contó que no lo invitaron a participar del acto en homenaje a su padre, reconoció que si lo hubieran hecho no hubiera ido. "No quiere ser figuretti haciéndome el que lloro. Si me invitaban no iba", indicó Carlos Nair en referencia a su media hermana Zulemita, con quien no tiene vínculo hace muchos años.

Carlos Nair Menem

"Hacen un busto, los felicito. Yo el busto de mi viejo lo tengo en mi corazón. Ese busto tenía que estar hacer 10 o 15 años. Lo hacen ahora como propaganda falsa. Ahora ponemos el busto de Menem para ver si ganan votos. Con eso no", advirtió indignado el hijo del exmandatario.

En otro fragmento de la entrevista, Carlos Nair contó que el fue el nexo entre su papá y Milei cuando el economista libertario todavía no había incursionado en política.

También reconoció que a su padre le gustaban las ideas económicas de Milei. "El me decía ´escuchá a este tonto porque lo que dice sirve´. Ahora vamos a ver en el futuro que pasa. Hay que darle un tiempo porque no puede hacer estrategias y maravillas en unos meses.