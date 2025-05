Tras la presunta confesión de Carlos Rovira, la UCR expresó su "enérgico repudio" al acuerdo con Javier Milei por Ficha Limpia

El exgobernador habría contado que recibió un llamado del Presidente para que no prosperara el proyecto. Según el radicalismo, "pone en evidencia la existencia de un pacto secreto a espaldas de la ciudadanía".

A su vez, reafirmaron su "compromiso con la transparencia y la ética pública; y se compromete a que a partir del 1 de marzo de 2026 volver a impulsar Ficha Limpia a nivel nacional, como ya lo hacen nuestros gobernadores y dirigentes a lo largo del país.

#Comunicado | El Comité Nacional de la Unión Cívica Radical repudia enérgicamente el acuerdo espurio entre el presidente de la Nación, Javier Milei, y el kirchnerismo. pic.twitter.com/90SC55M8AZ — Unión Cívica Radical (@UCRNacional) May 9, 2025

"El Comité Nacional de la UCR repudia enérgicamente el acuerdo espurio entre el Presidente de la Nación, Javier Milei, y el kirchnerismo, revelado hoy por el exgobernador de Misiones, Carlos Rovira, que tuvo como consecuencia directa el bloqueo de la sanción de la Ley de Ficha Limpia en el Senado", explicó el radicalismo, que además se comprometió a volver a impulsar la iniciativa en 2026.

Sobre el final del escrito, destacaron las gestiones radicales realizadas en Mendoza y Jujuy, provincias que ya tienen implementada la ley, y "el liderazgo del gobernador Maximiliano Pullaro, quien promueve que Ficha Limpia adquiera rango constitucional en Santa Fe".

Crece el escándalo en la política nacional tras la fallida sesión por la Ley de Ficha Limpia en el Senado de la Nación, donde denuncian un pacto entre el presidente Javier Milei y el ex gobernador de Misiones Carlos Rovira para hacer caer el proyecto en el recinto. La iniciativa, no contó con los votos de dos legisladores provinciales que hicieron que la iniciativa no prospere.

"Lo pidió Javier Milei", fue la frase lanzada por Rovira durante un encuentro dirigentes con los que suele reunirse los jueves y que forman parte de una escuela dirigencial que conduce el veterano caudillo provincial y verdadero jefe de Misiones, consigna la información de un periodista de La Nación.

Crece el escándalo político: denuncian un pacto entre Rovira y Milei



— C5N (@C5N) May 9, 2025

En dicha reunión el maximo articulador político misionero felicitó a los senadores, Sonia Rojas Decut y Carlos Arce, que modificaron su voto al momento de la votación.

"Uno de los corresponsales que están en la provincia de Misiones, y que estuvo en una sesión de la Legislatura provincial, dicen que Rovira le dijo a los suyos que Milei lo llamó por teléfono. Tampoco lo voy a estar escondiendo como si fuese algo terrible pero no es algo que voy a contar. Pero confirma que Milei lo llamó para voltear Ficha Limpia", describió la periodista Paula Marussich durante el programa De Una por C5N.