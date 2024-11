Soledad Martínez criticó la falta de quórum para debatir Ficha Limpia: "No existen excusas ni relatos"

Arrieta aseguró que La Libertad Avanza negoció para que no haya quorum en Ficha Limpia y denunció agresiones en su contra

En una publicación en su cuenta de la red social X, Martínez apuntó hacia los diputados que no dieron quórum en la sesión que se había establecido para este jueves. "No existen excusas ni relatos. Nada justifica no estar sentado en una banca para apoyar un proyecto como el de Ficha Limpia", enfatizó.