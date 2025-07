Papelón en Diputados: La Libertad Avanza ya había boicoteado una sesión clave en marzo

Interna libertaria en Diputados: Marcela Pagano sostuvo que "Lemoine no está en uso de sus facultades"

No es la primera vez que ocurre un acontecimiento de estas características en la Cámara alta bajo la presidencia de Martín Menem . El 12 de marzo pasado, mientras la Policía reprimía a jubilados e hinchas de fútbol en las calles, dentro del Congreso se vivieron momentos de máxima tensión , cuando dos legisladores casi se van a las a piñas en plena sesión .

El hecho ocurrió tras la media sanción a la declaración de emergencia ambiental, económica y habitacional en Bahía Blanca, que venía de sufrir graves inundaciones. Los protagonistas del papelón fueron los diputados Oscar Zago (MID) y el correntino Lisandro Almirón (La Libertad Avanza), quienes discutieron, se empujaron y estuvieron cerca de terminar a los golpes en un costado del recinto, de no haber sido por la intervención de otros legisladores.

El altercado se produjo luego de la votación por unanimidad a la declaración de emergencia para las zonas que se vieron afectadas por las brutales inundaciones. A raíz de este escándalo, el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, terminó levantando la sesión por falta de quórum. "Lo que pasó hoy no lo vi nunca", aseguró.

Paralelamente, la diputada Lilia Lemoine también ingresó al recinto para filmar a Rocío Bonacci y Marcela Pagano para exponerlas por dar quorum junto con la oposición. La periodista le contestó con un “fuck you” a Lemoine y la tildó de “forra”. Por su parte, Bonacci finalizó la escena tirándole a Lemoine un vaso de agua.

La decisión del presidente de la Cuerpo impulsó al bloque de Unión por la Patria encabezado por Máximo Kirchner a ir a increpar a Menem por haber levantado abruptamente la sesión.

Una semana más tarde, en la previa de la discusión sobre el DNU del acuerdo del Gobierno con el FMI, la sesión subió de temperatura al conocerse un audio de WhatsApp de Martín Menem en el que les daba instrucciones a los diputados libertarios para que "la pudran", con el objetivo de que se caiga el quorum y así evitar tratar el normal funcionamiento de la Comisión de Juicio Político.

"Que me discutan, yo les voy decir que no, que no es momento, pero griten, ténganlos siempre en todo momento. Los quiero gritándome, puteando, nada de algo pacífico, eh", les exigía el presidente de la Cámara a los legisladores oficialistas.