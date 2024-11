Ficha Limpia: el fracaso del PRO, los diputados descompuestos y el supuesto pacto entre Cristina Kirchner y Javier Milei

El PRO volvió a fracasar en su intento de aprobar el proyecto de Ficha Limpia. Una vez más, el partido de Mauricio Macri no consiguió el quórum necesario para sesionar . La diferencia es que esta vez, no fue “por un diputado”. Media hora después del inicio de la convocatoria, Martín Menem levantó la sesión. En ese entonces, había sólo 116 diputados sentados, 13 menos que el miércoles de la semana anterior.

Desde el comienzo de la discusión sobre el proyecto de Ficha Limpia, un sector de la política sostiene que el mismo tiene nombre y apellido: Cristina Kirchner, quien recibió la confirmación de la condena por la causa vialidad por parte de Casación.

En esa misma línea se expresó el diputado radical de Democracia, Pablo Juliano quien consideró que “el pueblo no se merece el pacto Cristina-Milei porque hoy la libertad atrasa”.

En los pasillos del Congreso circula la versión de un supuesto acuerdo entre Martín Menem y Unión por la Patria para que el primero logre su reelección la semana próxima. El miércoles 4 de diciembre será la sesión preparatoria en la que se renuevan las autoridades de la Cámara, y sin los votos del peronismo, peligra la continuidad del riojano.

Nicolás Massot, de Encuentro Federal, se expresó en su cuenta de X confirmando esta versión. “Claro acuerdo del gobierno con los K para lograr la reelección de Menem el miércoles. Sabido hace días y expresado con la complicidad de LLA para que no haya quórum hoy. La candidatura de Menem a cambio de la de CFK con ficha limpia como pantalla” posteó.

NO ME PRESTO A PANTOMIMAS. Claro acuerdo del gobierno con los K para lograr la reelección de Menem el miércoles. Sabido hace días y expresado con la complicidad de LLA para que no haya quórum hoy. La candidatura de Menem a cambio de la de CFK con ficha limpia como pantalla — Nicolás Massot (@Nicolas_Massot) November 28, 2024

Desde Unión por la Patria, explicaron a este medio que los que faltaron a la convocatoria no fueron únicamente los libertarios. “Este tema tiene menos consenso del que se cree” decía una importante fuente del bloque peronista que mencionó a los de Innovación, los tucumanos, parte de los radicales e incluso, algunos del PRO que no dieron el presente hoy.

Cierto es que con las ocho ausencias de La Libertad Avanza tampoco se llegaba a los 129 necesarios para sesionar. “¿Esto le interesaba al PRO o le interesaba a Lospennato? ironizó el mismo diputado upecista.

Quienes sí y quienes no: las ausencias clave y malestar estomacal

En la previa de la sesión, según el poroteo, había posibilidades de que 133 diputados estén sentados en sus bancas para encarar una sesión de 20 horas con un temario que, además de Ficha Limpia, incluía un proyecto para que los argentinos voten en el exterior, una iniciativa sobre reincidencia y reiterancia y un texto para aprobar el juicio en ausencia.

En esa contabilización no se contemplaba a los diputados del bloque Innovación, a los 99 de Unión por la Patria, ni a la izquierda. No obstante, hubo 17 ausencias que no estaban en los cálculos. Las más notorias fueron las de los ocho libertarios Santiago Santurio, Carolina Píparo, Pablo Ansaloni, Álvaro Martínez, Lorena de Macyszyn, Emilia Orozco, Marcela Pagano y José Peluc. Los últimos dos contaban con certificado médico y habían anticipado que no estarían presentes. Lourdes Arrieta tampoco estuvo presente para dar quórum, pero se sentó luego y brindó un discurso al borde del llanto desde su banca.

Ante las denuncias del pacto y los faltazos libertarios, comenzaron a brotar las preguntas de los motivos de las ausencias. Una diputada oficialista contó que había estado en la enfermería minutos antes del comienzo de la sesión por haber comido algo en mal estado y que probablemente a otros legisladores de la bancada les podría haber ocurrido algo similar. Ayer se trató el proyecto de ludopatía y apuestas online hasta casi media noche y los diputados comieron en el Congreso.

Además, Gerardo Huesen, luego explicó ante las cámaras que llegó justo a sentarse a dar quórum por un cuadro de gastroenteritis tras comer fiambre. El diputado mostró el certificado médico otorgado por la enfermería tras la descompostura. “Estoy mal físicamente” le respondió a Luis Novaresio en una entrevista.

Del bloque amarillo, Anibal Tortoriello continúa atravesando una delicada situación de salud, por lo que no estuvo durante la jornada. No es el caso de Gabriel Chumpitaz y José Núñez, quienes no se excusaron hasta el momento, ni siquiera con sus compañeros de banca.

Los radicales tuvieron cuatro bajas, Federico Tournier y Natalia Sarapura del sector comandado por Rodrigo De Loredo y Jorge Rizzotti y Mariela Coletta, esta última cursando el último tramo de un embarazo.

Por último, de Encuentro Federal se ausentaron Nicolás Massot, Miguel Ángel Pichetto, Natalia de la Sota, Ricardo López Murphy, Jorge Ávila y Alejandra Torres. Los dos últimos se encuentran de viaje y Massot dio sus explicaciones en el ya mencionado posteo de X.