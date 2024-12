Patricia Bullrich opinó sobre la detención de Kueider: "Si cometió contrabando de divisas la justicia deberá decidir"

"No sé en qué situación está pero no es una conducta que nosotros compartamos", expresó la ministra de Seguridad.

"No sé en qué situación está pero no es una conducta que nosotros compartamos", agregó la ministra. En tanto, el ministro de Seguridad Mariano Cuneo Libarona aseguró no tener la menor idea del caso y pidió que en todo caso opine la justicia.

El senador del bloque Provincias Unidas, aliado al gobierno de Javier Milei, fue detenido en Paraguay esta mañana cuando, en un control de rutina en el puente internacional de La Amistad que une Paraguay con Brasil, personal de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) encontró en su auto más de 200 mil dólares sin declarar.

La confirmación fue dada a conocer por el director del organismo paraguayo, Óscar Orué, en declaraciones a la radio local 780 AM y, si bien el legislador quedó en libertad y se encuentra alojado en un hotel de Ciudad del Este, sin embargo, será citado a declarar por el fiscal del caso, en las próximas horas.

"Se verificó un vehículo que estaba ingresando en territorio paraguayo y al abrirlo encontramos unos paquetes. Se le preguntó a la persona e informó que eran dólares", aseguró Orué.

Los billetes a los que se refiere el director de la DNIT es dinero "no declarado" y es una cifra que supera los "200 mil dólares y 600 mil pesos argentinos", mientras que, por el momento, los fajos quedaron incautados, bajo el control de la Dirección de Ingresos Tributarios local.

Las autoridades competentes de Paraguay explicaron que el senador "incumplió con la declaración obligatoria" que debe realizar cualquier persona que transita "con esa suma de dinero".

En tanto, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero se encuentra investigando el origen del mismo.