Fuertísimo cruce entre Diego Poggi y Diego Lussich por una presunta infidelidad: "Pelea de p... siempre garpa"

El conductor del stream del canal de las pelotas salió a responderle a Lussich y Adrián Pallares por difundir una noticia falsa. “Hoy me difamaron e injuriaron más de 5 minutos al aire de Intrusos, ojalá sus disculpas duren lo mismo y no solo unos segundos, no sean cagones ”, fue el fuerte pedido que hizo en sus redes sociales.

En el mismo descargo explicó que no se hace eco de las noticias que surgen en X, ya que “sabemos cómo es y poco me importa”, pero “Pallares y Lussich son periodistas y su deber es chequear, llamar o averiguar antes de inventar el 100% de lo que mostraron al aire”. “Feliz día 1 de mayo para todos los laburantes, menos para los mediocres”, sentenció.

Todo surgió porque fue vinculado con Bati Larrivey, integrante de esta edición del reality y quien está en pareja al igual que Poggi.

En otro descargo, el comunicador señaló que “lo que deben hacer los periodistas primero es llamar y chequear, preguntarle a los protagonistas, hoy llamé a Rodrigo pero me cortó el teléfono. Siempre se ponen de víctimas”, agregó el periodista y adelantó que va a iniciar acciones legales.

poggi.jpg

Además, durante su descargo, pero en su propio programa de stream Espiando la Casa acusó a Lussich de escribirle “hace años para levantarme y tirarme onda”. “Tenes una vida de mierda”, le dirigió. Ahora quien no se quedó callado fue el propio conductor de Intrusos, quien utilizó la misma vía para hacer una extensa y dura respuesta sin filtro.

Rodrigo Lussich, furioso, le respondió a Diego Poggi: “Chihuahua de goma”

Desde su cuenta de X, Rodrigo Lussich explicó que el tema fue tratado en la sección Escandalones, donde suelen levantar posteos de redes sociales sobre la farándula con un enfoque humorístico. “No es que me senté y dije ‘tengo una primicia’. En todo caso, el error fue haberme hecho eco de lo que él dice que no es cierto”, aclaró.

Al asegurar que recibió fuertes agravios por parte de Poggi donde lo insultó y después le envió audios de WhatsApp, también contó cual fue su respuesta: “Le dije que hoy le iba a pedir disculpas al aire por haberme hecho eco —en todo caso— de un tweet falso, según él. Le tomé su versión, no hay problema. Pero eso no lo conformaba; quería que dijera que mentí, que le arruiné la vida prácticamente. Me dijo que soy una mierda, me amenazó y varias barbaridades más. Tras lo cual, lo bloqueé por insoportable”.

En otro tramo de su extenso descargo, el periodista de El Trece se refirió a la acusación de Poggi sobre una supuesta insinuación amorosa del pasado: “Este pánfilo sin calle me acusa de haber querido ‘levantarlo’ hace como ocho años, como si fuera un delito. Estaba soltero, era un día de semana, estaba al pedo, el pibe está bueno (como miles) y tiré un fuego a ver si picaba y me alegraba el rato. Obviamente, no sabía que era tan pelotud* en ese momento”.

lussich.jpg

Luego, lanzó otra chicana: “Por lo que vi en mi cuenta de X, me llama la atención la cantidad de gente que te odia, bebé. Siempre pienso que los chimenteros somos los más odiados, pero las pestes que dicen de vos, lo que te odian tus ex compañeros de TN, entre otras cosas que me cuentan —y tal vez replique más tarde—, me dejan mudo”.

También, a modo irónico agregó: “Te recomiendo ser más prolijo, y menos put* malo. Pelea de put* siempre garpa y no está pasando nada, menos aún un feriado”.

Y cerró con una frase filosa: “Ah, cuando te baje la espuma, chihuahua de goma, analizá ese descargo pedorro que hiciste sobre mí. Verás que estás haciendo conmigo lo mismo que denuncias que hice con vos. Me estás calumniando, hablando de mi vida privada y buscas revancha en espejo. Quizás al final sos más mierda que yo… quién te dice”.