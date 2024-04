Luis Barrionuevo calificó de "versero" a Javier Milei y advirtió por la caída en el turismo

El titular de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos alertó que su sector está "en un callejón sin salida". "Hay comercios que están cerrando, si no hay consumo, no hay país”, detalló.

El titular de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (UTHGRA), Luis Barrionuevo , calificó este sábado al presidente Javier Milei como “ versero ” a la vez de alertar por la difícil situación del sector. Detalló que se encuentran "en un callejón sin salida" e incluso "hay comercios que están cerrando. Si no hay consumo, no hay país".

“Es un Presidente que cambió el avión de línea por el privado. Estas hipocresías no me gustan, son muchos versos. No coincide con lo que habla de la economía del país”, manifestó en un primer momento el sindicalista sobre el jefe de Estado.