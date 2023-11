Máximo Kirchner pidió ser querellante en la causa que investiga espionaje ilegal

Avelluto volvió a diferenciarse de Bullrich y Villarruel: "No tengo nada que ver con esa gente"

Kirchner realizó la presentación de manera electrónica ante el juzgado federal del magistrado Marcelo Martínez De Giorgi. Lleva la firma de sus abogados, Marcos Aldazábal y Elizabeth Gómez Alcorta, quienes solicitaron que se lo acepte como "particular damnificado".

En el texto, el diputada señala que ha "tomado conocimiento de que se habrían llevado adelante acciones de inteligencia prohibida contra mi persona y que estos hechos son materia de investigación en las presentes actuaciones".

"Vengo a solicitar se me informe si aquella información resulta veraz y se me permita tener acceso a la documentación referida, a los fines de poder ejercer mis derechos procesales como particular damnificado", concluyó.

Zanchetta, un expolicía que se presentaba como periodista, está acusado de realizar espionaje ilegal a diferentes víctimas. La causa investiga el supuesto hackeo y la activación irregular de líneas de telefonía celular a distintos jueces federales y de la Corte Suprema.

En la investigación también pidió ser querellante el ministro del Interior, Eduardo 'Wado' De Pedro, mencionado al igual que Máximo Kirchner como víctima de las maniobras de espionaje ilegal que se investigan.