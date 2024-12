Martín Menem busca la reelección de la presidencia de la Cámara de Diputados

Este miércoles a las 14 se llevará adelante la sesión preparatoria para elegir a las nuevas autoridades y la intención del oficialismo es renovar la presidencia de Menem. Para ello, necesita de los votos de la mayoría de los presentes en el recinto y allí es donde los votos de UP cobran valor.

Martin Menem

El año anterior, primer ciclo para los libertarios como oficialistas, se presentó un dilema sobre la elección de las autoridades para Diputados, en la que sonaban nombres como los de Cristian Ritondo o Miguel Ángel Pichetto. Las dudas sobre la definición de los peronistas quedó saldada con un posteo en X de la expresidenta Cristina Kirchner, en el que expresó que “tanto la Presidencia Provisional del Senado como la Presidencia de la Cámara de Diputados le corresponden a un o a una representante de La Libertad Avanza, fuerza política que por amplia mayoría, en el balotaje del 19 de noviembre, obtuvo la representación popular para desempeñarse al frente del Poder Ejecutivo.”

El contexto actual presenta importantes diferencias a aquel entonces y la puja por la falta de Presupuesto para el 2025 generó fuertes disgustos entre los opositores -friendly y no tanto-. Además, el bloque amarillo quedó en franca disconformidad con los libertarios tras de los acontecimientos vinculados a Ficha Limpia. Del mismo modo, el anuncio del proyecto del oficialismo para eliminar las PASO, desgastan y complican el vínculo entre los bloques aliados.

Ante la consulta de C5N, un diputado de las filas libertarias compartió su poroteo. Según el legislador, Menem tendría garantizados 136 votos. Entre ellos no se cuentan a los del peronismo, pero sí confían en el aval del PRO, el MID, los radicales de los dos bloques, Encuentro Federal, la Coalición Cívica y aliados más pequeños como los tucumanos de Independencia o las sanjuaninas dentro de Producción y Trabajo. “Está sobrado”, agregó el diputado.

Germán Martínez y Martín Menem Germán Martínez y Martín Menem. Télam

En el despacho de Menem, sus allegados son más cautelosos. “Estamos trabajando para seguir”, dijeron a este medio. Del otro lado del río bravo, los integrantes de UP esperan una definición concreta luego de la reunión de bloque que se llevará adelante este martes por la tarde. Sin embargo, una fuente de la bancada, se explayaba sobre la sensación que hay hacia adentro del sector con el desempeño del riojano. “Estamos todos muy fastidiosos con cómo se está manejando la cámara”, expresó la legisladora y agregó: “Permitir su reelección no depende de nosotros porque somos 99. Para no permitirla necesitamos 30 más y no veo que ninguno de los bloques del medio esté dispuesto a dar ese paso”.

Entre otras cuestiones, la diputada opositora se refirió al malestar –ya mencionado- del PRO. No obstante, un importante diputado macrista detalló que “por más que esté todo mal entre nosotros (en referencia a LLA y el PRO), corresponde que la presidencia sea del oficialismo”. También recordaba que, en su momento, el bloque que conduce Ritondo se abstuvo para permitir la elección de Cecilia Moreau como sucesora de Sergio Massa. Aunque no descarta la posibilidad de que se profundice el deterioro del vínculo de los hasta ahora aliados, no cree que la salida sea obstruir la reelección del candidato oficialista.

La reelección como condición para las extraordinarias

Según pudo conocer C5N, en Casa Rosada estarían esperando la confirmación de la reelección de Martín Menem para oficializar la convocatoria a sesiones extraordinarias. Fuentes parlamentarias revelaron que, probablemente, luego de la votación de este miércoles se conozca la fecha y temario. Si bien se desconoce oficialmente qué proyectos ingresarán, se espera que la reforma electoral –que incluye eliminación de las PASO y la modificación de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos junto con su sistema de financiamiento- sea uno de los puntos centrales para el tratamiento en la Cámara baja.