Ficha Limpia: Martín Menem cruzó al PRO y aseguró que "es cuestión de tiempo" para que se apruebe

El presidente de la Cámara de Diputados se defendió de las críticas del partido de Mauricio Macri: "Nos exigen que hagamos con 30 diputados lo que otros no pudieron hacer con 100". Según anticipó, "pasará como con la Ley Bases, que era ambiciosa y sacamos la que pudimos, no lo que hubiésemos querido".

" No había voluntad, pero sé que ficha limpia va a salir, es un tema de tiempo, nada más. Se mejorará el proyecto, es tiempo . Así como con la Ley Bases, que era ambiciosa y sacamos la que pudimos, no lo que hubiésemos querido; con la reforma laboral; con varias cuestiones dando vueltas", sostuvo este domingo en diálogo con Radio Mitre.

En cuanto a lo ocurrido el jueves en el recinto, el riojano minimizó el peso de la ausencia de algunos legisladores de La Libertad Avanza (LLA). "Desde mi interpretación, los números igual no daban. Hicimos el mayor esfuerzo para que esto salga, pero no está maduro o le falta mejorar. Que quede claro, va a salir. Es un tema de tiempo", insistió.

Menem respondió a las críticas de la oposición por cerrada la sesión a los 30 minutos de comenzada, ya que no tenían el número suficiente de legisladores para debatir. "Siempre me rasparon por cumplir el reglamento. Es inédito, parece que está mal según la vara o la medición de vaya a saber quién. A lo largo del año se levantaron varias cesiones a los 30 minutos, es lo que permite el reglamento", explicó.

Embed - LA DURA RESPUESTA DE LA LIBERTAD AVANZA AL PRO POR FICHA LIMPIA

"Si vos tenés sesión el 5 a las 12, lo lógico es que estés tres horas antes en el lugar. No vas a llegar tarde porque te echan del trabajo. Le estoy tirando a los que me atacan por cumplir el reglamento y dicen que no tuve tolerancia, lo hice siempre igual. Pasó en una sesión que era solicitada por el oficialismo, pero no había quórum y se levantó a los 31 minutos. Eso de muñequear el reglamento y estirarlo, como se hacía antes según a quien le convenía, no es justo", alñadió.

El titular de la cámara baja apuntó contra sectores de la llamada oposición dialoguista y criticó que "nos exigen que hagamos con 30 diputados, lo que otros no pudieron hacer con 100". "Me molesta la doble vara para medir un proyecto que da vueltas desde 2016. Cuando tenía 116 diputados, en Juntos por el Cambio no pudieron avanzar. Cuando nos sumamos con el Pro todavía nos faltaban 50 diputados. Fue titánica la tarea que se realizó, no es tan simple", se defendió.

Sobre la ausencia de los legisladores de LLA, remarcó que aunque hubiesen estado presentes la cámara no habría alcanzado el número necesario de presentes y recordó que su partido "es firmante del dictamen, todos los diputados firmaron, el pedido de sesión también fue por diputados de LLA; esas especulaciones espurias que se hacen me parecen ridículas. Hay una diferencia fundamental con el resto del arco político: queremos que nos vaya bien porque eso nos va a dar poder político, no queremos gobernar mil años por poder".

Por otra parte, Menem se refirió a una posible futura candidatura de la expresidenta Cristina Kirchner, condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por causas de corrupción, tema que estuvo presente durante la discusión del proyecto en distintos foros. "No se trata de si me gusta o no: si tiene una condena, para mí no tendría que ser candidata, ni ella ni ninguna persona que tenga condena", subrayó.

En línea con eso, consideró "una barbaridad" las especulaciones de una alianza entre Milei y Cristina para favorecerla con la caída del proyecto. "Llevamos 12 meses de gobierno y las cosas están saliendo bien, lamentablemente para muchos. Hay gente que no está contenta, porque eso marca que en LLA nos va a ir bien el año que viene y tratan de meternos en la misma bolsa e igualar para abajo. No somos todos iguales, estamos haciendo las cosas distintas, el que las hace las paga. Por eso hacemos el sello electoral propio: partamos de que LLA está a 90 diputados de tener quórum, es inédito", insistió.

Dura respuesta de La Libertad Avanza al PRO por la ley de Ficha Limpia: "Es repugnante el oportunismo"

Luego de que el PRO cruzara al Gobierno por el fracaso del tratamiento del proyecto de ley de Ficha Limpia en la Cámara de Diputados, La Libertad Avanza emitió un duro comunicado contra el espacio macrista en el que consideró "repugnante el oportunismo como herramienta de acción política" y advirtió: "No podemos permitir que continúen mintiéndole a la sociedad".

En el texto, el partido oficialista señaló que Ficha Limpia "desde su concepción fue un proyecto sin consenso y destinado al fracaso", y remarcó que las ausencias que hubo de parte de todos los bloques, "incluidos los 12 diputados entrantes por la lista de Juntos por el Cambio".

Recordaron, además, que durante el gobierno de Mauricio Macri "no se trató ningún proyecto de 'Ficha Limpia', y se propuso como candidato a vicepresidente al mayor defensor de los fueros en el Senado de la hoy condenada Cristina Fernández de Kirchner", en referencia a Miguel Pichetto. "No por ello elegimos sugerir que el gobierno de Macri fue corrupto o cómplice de la impunidad por intereses electorales", indicaron los libertarios con total sarcasmo.

"Utilizar la vara suiza en la gestión ajena pero no en la propia es por lo menos llamativo; pero no vamos a permitir que salden frustraciones del pasado con un proyecto hecho a medida para que gobernadores feudales hagan abuso de su influencia en la justicia y proscriban a sus opositores", continuó pegando el partido oficialista.

Por último, anunciaron que el presidente Javier Milei se comunicó con la diputada Silvia Lospenatto para transmitirle que el oficialismo propondrá "un proyecto superador que convoque incluso a todas las voluntades faltantes, porque somos la única fuerza sin dirigentes condenados y/o procesados".