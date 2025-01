Luis Juez dejará la presidencia del PRO en el Senado y quiere ser candidato a gobernador de Milei en Córdoba

En la nota Juez destacó como necesaria una alianza entre el PRO y La Libertad Avanza en las próximas elecciones para evitar "que vuelvan a este país la dirigencia política que lo puso de rodillas".

"No hay opción si no es juntos. Por no entender la construcción de ese proceso, nuestro gobierno duró cuatro años. Es juntos, es trabajando, es con liderazgo, es con conducción, es con los que no están en la vereda de enfrente", señaló.

Luego comentó que la votación en la Cámara alta donde se votó la expulsión del senador Edgardo Kueider provocó diferencias al interior del bloque y lo llevaron a querer dejar la presidencia del PRO.

"Me trajo mucho dolor de cabeza esa votación. A mí me molesta que me subestimen. Yo no quería ser presidente de la banca, de hecho no lo voy a ser en en el futuro inmediato", manifestó para luego agregar que no le interesa seguir siendo presidente del bloque porque se siente desautorizado por Macri

"No creo que sirva, no me siento cómodo. No me gusta, lo digo con todo respeto, pero me siento desautorizado. No hay ninguna autocrítica, entonces es muy complicado. Es un tema que seguramente lo hablaré con Mauricio, pero yo ya le hice saber que no tengo ningún interés en seguir. De hecho, lo planteé la semana antes de la sesión de expulsión de Kueider".

Al ser consultado por qué se sintió desautorizado por Macri respondió: "He tomado decisiones pensando en el conjunto, yo no soy un tipo que especula. Estuve un montón de meses trabajando para que el bloque se pudiera juntar con el Presidente, y cuando el Presidente me dio el día y hora para juntarme, me llamaron y me dijeron que no me podía juntar".

Acto seguido aclaró que ese llamado lo hizo el propio Macri: "Me llamó de España o Portugal. Después vino el tema de Kueider. Le dije: ‘No sé qué te están contando pero acá a Kueider lo vamos a expulsar porque es la primera vez en la historia de la política Argentina que entra un oficio de un juez federal al Senado pidiendo el desafuero para meterlo preso’. El creía que había que suspenderlo porque no está acá. Yo no quería convivir ni media hora más con ese tipo en el Senado. Me dolió muchísimo que de los cinco votos que votaron la suspensión, cuatro eran nuestros. Hay momentos en los que tenés que dejarle al tipo que está en la trinchera que tome la decisión que tenga que tomar. Es fácil decir ‘voten de tal manera’, pero en estos temas que tienen que ver con valores, uno se tiene que diferenciar. La gente nos estaba diciendo que somos todos iguales. Yo no soy igual que Kueider. Seguramente la próxima vez que me junte con Mauricio voy a poner a disposición la conducción del bloque.

Luego comentó que le dijo a Milei que le gustaría ser su candidato a gobernador en la provincia de Córdoba. "Le dije: ‘Mirá Javier, dentro de tres años, si Dios me da salud y estoy en la consideración de los vecinos de mi provincia, voy a intentar ser gobernador y me encantaría ser tu gobernador’".

Ante la pregunta de si sería candidato de La Libertad Avanza, aclaró: "El candidato de Milei, no sé si de una coalición o de un espacio más amplio, no sé, pero de Milei. Me encantaría que Milei pueda decir con orgullo ‘mi candidato a gobernador en Córdoba es el senador Luis Juez’. La primera vez que hablamos, en marzo del año pasado comiendo en Olivos, yo le dije: ‘Cuando vos vayas por tu reelección el 10 de diciembre del 2027 yo voy a terminar mi mandato de Senador y voy a trabajar con un honor increíble para tu reelección’".