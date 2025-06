La otra cara del congreso libertario bonaerense: "Combo de bondiola con gaseosa a $13 mil"

La convocatoria cuenta con la presencia de ministros como Luis Caputo (Economía), Patricia Bullrich (Seguridad), Mario Lugones (Salud), Mariano Cúneo Libarona (Justicia) y Federico Sturzenegger (Desregulación) más el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el diputado José Luis Espert, quien encabezaría la lista de LLA.

La particularidad del evento es que los presentes deberán abonarse la comida y la bebida. "Un dato de color es que están vendiendo a cada uno de los presentes la comida y la bebida. Están hablando de 13 mil pesos una porción de bondiola con una gaseosa, y me suman que 9 mil pesos dos empanadas y una gaseosa. Son precios accesibles y que quieren mostrar que no hay plata del Gobierno", explicó el periodista Lautaro Maislín, a cargo del móvil de C5N.

"El salón más caro de La Plata"

El encuentro de La Libertad Avanza se realizó en el Salón Vonharv, ubicado en la localidad de Gonnet, en la avenida 19. El lugar es un recinto muy exclusivo, según explicó la periodista Rosario Ayerdi en Argenzuela: "El salón en Gonnet es el más caro de la ciudad de La Plata, donde festejan los casamientos y cumpleaños de 15 gente de mucho poder adquisitivo. ¡No tengo gente cercana que haya podido costear un salón como este!".

Desde las adyacencias al lugar, Maislín expuso los rumores reinantes en La Plata: "Colegas de la ciudad me dicen que no les dan los números porque es el salón más caro de aquí. Me tiraban números exorbitantes, hay que ver cuánto se ha pagado por el salón o de qée manera lo consiguieron y se costeó el alimento y las bebidas".