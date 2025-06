"Hay 20 mil clubes y sólo 2000 accedieron al subsidio", advirtieron los clubes de barrio a Milei

Kicillof entregó escrituras en Monte y apuntó contra Milei: "Insultan y maltratan al que no piensa igual"

El tema volvió a estar en agenda tras la eliminación en primera ronda del Mundial de Clubes de los clubes argentinos Boca Juniors y River Plate y generó la preocupación de quienes cumplen también una función social. "Los clubes no somos sólo fútbol", remarcaron los representantes de los clubes de barrio.

En el programa De una en C5N, habló Daniel Pacin, secretario general del Club Social y Deportivo Franja de Oro del barrio de Pompeya, quien advirtió: "Hay 20 mil clubes y sólo 2000 accedieron al subsidio. Los clubes no somos sólo fútbol sino que tenemos 24 disciplinas y ahora Javier Milei quiere quitarnos el subsidio".

"Ahora los clubes se tienen que volver a empadronarse y eso genera gastos, de escribano, contador y abogados. Durante meses hasta que sean reincorporados hasta que llegue el subsidio, las facturas de luz y gas van a llegar sin ese beneficio, lo que las hace impagables para las instituciones", indicó.

En el caso de esta entidad, cobran una cuota de 5000 pesos por mes, para el grupo familiar, aunque próximamente van a plantear un aumento del 50% para afrontar la situación: "Con las nuevas medidas y la coyuntura nos lleva a que los ingresos disminuyeron de forma drástica en los últimos dos años y se le sumamos que no hay ningún tipo de apoyo estatal la situación se torna muy compleja".

Sólo el 10% de los clubes recibe el subsidio que dice el Gobierno, según detallaron. Además, esta medida de sacar a todos de golpe del registro a los clubes, con el tope de 2000 socios y el mínimo de 50, con 3 años de antigüedad, y que son la columna vertebral del deporte social en todo el país.

"No es un problema económico sino una decisión política porque el gasto implica para el Estado un 0,02 del gasto total anula del Estado. No hay futuro sin deporte social, y no hay deporte social sin clubes", sostuvo el dirigente.

Aclararon que la situación es tan ajustada que las familias no pueden pagar la cuota, no pueden comprar el calzado para los chicos, y que la situación se volvió muy compleja en serio. Dicen que los clubes sobran pero acá lo que sobran son las excusas".

Por su parte, el dirigente Pablo Salcito del Club Ciencia y Labor de Villa General Mitre en CABA, detalló que tienen 600 socios y que "se hace difícil pasar el costo de los servicios a la cuota social". En esta entidad, para practicar un deporte 2 veces por semana cuesta 30.000 pesos y "hacemos magia diariamente, y estamos todos los días abiertos", sostuvo.

Hay empleados, profesores, y la medida impacta en todos los comercios de alrededor del barrio, por ejemplo, los lavaderos que se usan para la ropa del club y de los chicos, el buffet, y un montón de actividades que se mueven porque hay actividad en el lugar. "Hay que volver a empezar en muchos casos, también se trata de burocracia", aseguró en cuanto al costo de hacer un balance, las actas de la escribanía, y todo es gasto.

El Gobierno pide además de un reempadronamiento, y a partir de ahí se definirá quien recibe o no el subsidio para los servicios con tarifa subsidiada. En el caso de Ciencia y Labor pagaron 500 mil pesos en luz. "Teniendo en cuenta que Milei saló de un club se debe haber olvidado (por Chacarita Juniors)". Apuntaron que van a tener que acortar los horarios de práctica y entrenamiento, y que bajaron todos los ingresos, de buffet, cuota social, del alquiler de salones y las canchas: "Es un círculo vicioso".

Además, exigieron que el Gobierno cumpla con la Ley 27.098, que establece una oficina de atención tanto de barrios como en los pueblos para asesorarlos para hacer los trámites, como los balances y empadronamientos, que lleva una carga administrativa y económica importante.