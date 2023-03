La opinión de Gustavo Sylvestre sobre el papel de la oposición durante el discurso de Alberto Fernández en el Congreso

“Hay algunos sectores de la oposición que claramente no quieren el diálogo. Ya lo dijo Patricia Bullrich y lo dicen los halcones de Juntos por el Cambio, representados por Fernando Iglesias”, sostuvo el conductor de Minuto Uno.

Al mismo tiempo, planteó que los referentes de la Unión Cívica Radical (UCR) “reivindiquen su postura” ya que están lejos de lo que eran los principios de la coalición: “Ellos eran quienes se sentaban a dialogar y a pensar en un país”.

“Fernando Iglesias es un provocador que no ha presentado un proyecto de ley. Es una vergüenza para Juntos por el Cambio que lo tengan de diputado”, apuntó el periodista y agregó: “¿Te podes sentar a una mesa a dialogar con los que no quieren darle una jubilación a una persona que cuyos empleadores no le dieron los aportes y les faltan tres o cuatro años para tener la mínima?”.

Alberto Fernández abrió el 141° período de Sesiones Ordinarias 2023

El presidente Alberto Fernández utilizó su discurso de apertura de la Asamblea Legislativa para exponer números positivos de sus poco más de tres años de gestión, exigió a Justicia que profundice la investigación por el atentado a Cristina y condene a los culpables, al tiempo que criticó con dureza a los miembros de los miembros de la Corte Suprema y llamó al oficialismo a unirse para evitar la vuelta de un modelo de ajuste como el que se vivió durante el gobierno de Mauricio Macri.

En su mensaje que se extendió por dos horas, el mandatario nacional hizo referencia, ente otras cuestiones, a la herencia recibida por su antecesor y enfatizó que “asumimos en un contexto interno signado por la inflación y el endeudamiento y en el que el Estado había abandonado su condición de organizador de la economía y la vida en comunidad”.

En otro pasaje el Presidente cruzó con fuerza a la Corte Suprema y reafirmó la necesidad de que avance el proceso de juicio político contra sus miembros. “Lamentablemente, el accionar de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, nos llevó a presentar un pedido de juicio político ante la Cámara de Diputados que decidirá si los acusa ante el Senado”, señaló.