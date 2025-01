La Libertad Avanza le pone condiciones al PRO: "Vamos juntos en las 24 provincias o no vamos en ninguna"

Para Pareja, "lo que me parece que no tiene que pasar es un proceso de acuerdo a la vieja usanza"

Luego cuestionó al ex presidente Mauricio Macri quien "está hablando de que hay que conformar equipo, que nos tenemos que juntar para conformar el mejor equipo. Sinceramente lo digo, eso ya sucede, sucede hace más de un año".

En ese sentido, sobre la alianza electoral entre ambas fuerzas, Pareja sentenció: "Si la voluntad es ésta, vamos juntos en las 24 provincias o no vamos en ninguna. Porque no podemos hacer ninguna excepciones en virtud de cuanto más o menos competitivo me sienta yo en el territorio o cuanto mas o menos me sienta amenazado por la La Libertad Avanza".

Sebastián Pareja Karina Milei Martín Menem La Libertad Avanza Pareja aseguró que el PRO "ya participa activamente" en decisiones del Gobierno.

Por otro lado, opinó sobre lo que ocurre en el distrito clave bonaerense: "Hoy la marca que está yendo a disputarle el gobierno a (Axel) Kicillof se llama La Libertad Avanza y la representa Javier Milei". Incluso, aunque no está confirmada su candidatura señaló que "la figura a vencer es Cristina Fernández de Kirchner".

"Lo que me parece que no tiene que pasar es un proceso de acuerdo a la vieja usanza, en donde la UCR se lleva el porcentaje idealista, el PRO el otro porcentaje X y la Coalición Cívica el otro porcentaje X", detalló en una entrevista radial el libertario quién luego aseguró que "eso no funciona mas".

Hernán Lacunza le bajó el tono a la alianza entre el PRO y La Libertad Avanza

El exministro de Economía Hernán Lacunza apuntó contra La Libertad Avanza luego de que Mauricio Macri pusiera a disposición a una mesa del PRO para trabajar junto al oficialismo de cara a las elecciones legislativas de este año.

Lacunza fue uno de los elegidos por el expresidente para integrar el equipo que tendrá como objetivo negociar con el oficialismo un programa electoral conjunto de cara a los comicios.

En ese sentido, el economista aclaró que este acuerdo troncal se basa "avanzar en reformas estructurales", aunque todavía "falta mucho". Además advirtió que "estamos aprendiendo a leer y escribir, que es bajar la inflación. Nos faltan un montón de cosas para graduarnos todavía", remarcó en diálogo con Urbana Play.

Además, lanzó una fuerte advertencia hacia el partido libertario: "Uno no gobierna siempre con un 50% de aprobación. El día que tengan 30, ¿cómo van a hacer? Hay que continuar la agenda de reformas que necesitamos, para aspirar el desarrollo".