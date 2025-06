Detuvieron al director de la Policía Caminera de Córdoba acusado de liderar una asociación ilícita

Por pedido del fiscal Guillermo González, también se llevó a cabo la detención de su hermano y otros agentes. La organización utilizaba datos reservados para realizar negociaciones ilegales, pero no relacionadas con la labor policial.

La medida fue ordenada por el fiscal Guillermo González quien, en medio de la investigación, determinó que la banda “sacaba provecho del perfil” de sus miembros para realizar “arreglos irregulares en casos de conflictos judiciales y ocupaciones de terrenos, además de aprovechar su posición para conseguir información clave, a la que otros abogados no tenían acceso”.

Además del jefe de la Policía Camionera, el fiscal ordenó la detención de su hermano, Gastón Miguel Ochoa Roldán, un civil Gabriel Bukhar; el comisario Leonardo Javier Torres, a cargo de la dirección de asesoría letrada de la Policía de Córdoba; Martín Darío Heredia, integrante de la Caminera; Jorge Gutiérrez, integrante de la división Protección de Testigos de la Fuerza y Dante Gabriel Villalba, encargado de transportes y traslados dentro de la Jefatura.

Las detenciones se llevaron a cabo tras la orden de once allanamientos en diferentes puntos de la provincia en viviendas, estudios jurídicos y hasta oficinas dentro de la Jefatura de Policía en la Ciudad de Córdoba, Unquillo, La Calera, Cosquín, Santa María de Punilla, Huerta Grande, La Falda y Salsipuedes.

En los procedimientos, se incautaron computadoras, teléfonos celulares, documentación, dos armas de fuego, dinero y vehículos, todos elementos que quedaron a disposición de la causa.

“Nos sorprendió”: la reacción del ministro de Seguridad de Córdoba

Tras el escándalo, el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros habló al respecto a la detención del director de la Policía Caminera, Maximiliano Ochoa Roldan.

Durante una conferencia de prensa, Quinteros aseguró que cuando se enteró de el hecho lo “sorprendió y queríamos por supuesto saber si eran delitos cometidos contra la administración pública o utilizando la función que tenía dentro de policía para cometerlo en su actividad profesional”.

“No puedo calificar el hecho más allá de lo que dice el fiscal. Mi obligación es trabajar todos los días incansablemente por la seguridad de las cordobeses. Los policías no son personas que vengan de otro planeta. Cuando nosotros detectamos que cometen una realidad, inmediatamente son apartados de la fuerza. No hacemos clarividencia, lamentablemente no puedo. Nunca este ministro va a mirar para otro lado cuando existe un hecho de corrupción”, señaló.