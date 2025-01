La Libertad Avanza arremetió contra el PRO por el proyecto de Ficha Limpia: "Deberían pedir disculpas"

El oficialismo lanzó un duro mensaje en sus redes contra el partido que lidera Mauricio Macri tras el llamado a sesiones extraordinarias y avisó: "No había pacto. No había acuerdo. Lo único que queríamos era hacer las cosas bien. No vale cualquier cosa en política".