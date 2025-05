Javier Milei se reunió con Leandro Zdero tras el triunfo de la alianza entre la UCR y La Libertad Avanza en Chaco

Zdero Redes oficiales

En tanto, la reunión entre el Presidente y el gobernador chaqueño se produjo tras los comicios legislativos que se llevaron a cabo en la provincia del norte, en los que Ferro se impuso con el 45,19% de los votos, seguido por Jorge Capitanich (33,66%) y Atlanto Houncheruk (11,25%). Se trató de la primera gran prueba de fuego para el gobierno de Milei luego de sellar su primer acuerdo electoral con Zdero al conformar el frente Chaco Puede + LLA.

Con estos resultados, de las 16 bancas que se pusieron en juego en la Cámara de Diputados de Chaco, 8 diputados entrarían por el oficialismo, 6 por el frente de Capitanich y 2 por el espacio del peronismo disidente. Por otro lado, tras el cierre de las mesas, el Gobierno local calificó como "ejemplar" la jornada electoral y confirmó la baja participación de la ciudadanía en los comicios.

Javier Milei, en modo campaña de cara a las elecciones legislativas en la Ciudad

Con fuertes críticas al PRO y al kirchnerismo, el presidente Javier Milei cerró el acto de campaña de La Libertad Avanza de cara a las elecciones legislativas en la Ciudad de Buenos Aires, que se celebrarán el próximo domingo, y que tienen a su vocero, Manuel Adorni, como principal candidato del espacio.

En un masivo acto realizado en el Parque Mitre de Recoleta, sobre la Avenida del Libertador, el jefe de Estado intentó nacionalizar la elección. Por eso convocó a los votantes a "empezar a clavarle la tapa al cajón del kirchnerismo", al tiempo que advirtió que el oficialismo porteño "pelea el 4to. lugar" en los comicios del 18 de mayo.

"No voy a perder tiempo en describir todas las inconsistencias de los amarillos fracasados, porque están peleando el 4to. lugar. Vengo a llamarlos para que demos la puntada final y empecemos a clavarle la tapa al cajón del kirchnerismo ahora en la Ciudad de Buenos Aires", propuso Milei.

Luego, se refirió al candidato del peronismo, Leandro Santoro, como "Sanvaca, porque siempre vivió de la teta del estado".

"Me causa gracia cuando los dos representantes del partido del Estado dicen que no quieren ajustar y desprecian la motosierra, porque lo que no quieren es que el ajuste caiga sobre ellos", sostuvo en referencia al PRO y el peronismo.

"En la elección de este domingo tenemos que elegir si queremos seguir abrazándonos al cambio de la libertad y la prosperidad o al pasado, al modelo del partido del Estado que hizo ricos a los políticos y pobres a nosotros", arengó el mandatario.

Además de Milei y Adorni, en el acto de Recoleta estuvieron presentes la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y gran parte del gabinete, además de organizaciones militantes como Las Fuerzas del Cielo, que conduce Daniel Parisini, más conocido como "Gordo Dan".