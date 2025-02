Horacio Rodríguez Larreta, tras anunciar su regreso a la política: "Vuelvo para defender a la Ciudad"

En tanto, cuestionó a Mauricio Macri debido a sus relaciones con el presidente Javier Milei: "Expresé claramente mi desacuerdo de una entrega del PRO a Milei. Perdimos la identidad. Éramos un partido muy arraigado en la gestión pública, entonces con esta entrega a un Gobierno que no cree en lo público, yo no estoy de acuerdo".

También cargó contra Milei por sus conductas. "Sigo creyendo en una Argentina con diálogo, en la que se pueda pensar diferente y no te agredan, en la que por pensar diferente no sos el enemigo, que digan 'Lali Depósito' y esas cosas", marcó.

"No estoy de acuerdo con eso, y el PRO fue siempre así. Decir que Ucrania no fue invadida, el seguidismo a Trump, yo no coincido con eso y el PRO no fue eso, siempre fuimos muy respetuosos de la diversidad, y estoy en los mismos valores con los que fundamos el PRO hace años", agregó en esta línea.

larretajpg.jpg Horacio Rodríguez Larreta.

Horacio Rodríguez Larreta recordó su derrota electoral en 2023: "Nadie me invitaba a nada"

El exjefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, quien anunció su regreso a la política este lunes, recordó su derrota contra la ahora ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en las elecciones presidenciales de 2023 en la interna de Juntos por el Cambio y reconoció: "Nadie me invitaba a nada".

En diálogo con Radio con Vos, Rodríguez Larreta reconoció el impacto que sufrió tras la derrota con Bullrich, en el marco de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO en 2023: "Tuve un proceso personal de acomodarme al golpe que recibí. Yo estaba convencido de que iba a ser presidente desde los diez años. El golpe fue muy fuerte y no me lo esperaba. Nadie me invitaba a nada".

"La primera soledad, en mi caso, la más fuerte, fue la del la de perder el poder. Y ayer cuando dije que tenía ganas de volver ya empezaron a llamar. Empiezan a aparecer, el teléfono volvió a andar", agregó en esta línea.

En tanto, el exjefe de Gobierno porteño reconoció que se esperaba imponerse en los últimos comicios: "Yo estaba convencido. Si dos años antes se me preguntaba quién iba a ser presidente de la Argentina, ¿quién iba a ser? Todos decían que iba a ser yo. Yo no pude manejar el tema de ser el ganador muy temprano, eso de que dos años antes ya ganaste".