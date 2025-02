Horacio Rodríguez Larreta recordó su derrota electoral en 2023: "Nadie me invitaba a nada"

En diálogo con Radio con Vos, Rodríguez Larreta reconoció el impacto que sufrió tras la derrota con Bullrich, en el marco de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO en 2023: "Tuve un proceso personal de acomodarme al golpe que recibí. Yo estaba convencido de que iba a ser presidente desde los diez años. El golpe fue muy fuerte y no me lo esperaba. Nadie me invitaba a nada".

"La primera soledad, en mi caso, la más fuerte, fue la del la de perder el poder. Y ayer cuando dije que tenía ganas de volver ya empezaron a llamar. Empiezan a aparecer, el teléfono volvió a andar", agregó en esta línea.

bullrich y larreta Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich.

En tanto, el exjefe de Gobierno porteño reconoció que se esperaba imponerse en los últimos comicios: "Yo estaba convencido. Si dos años antes se me preguntaba quién iba a ser presidente de la Argentina, ¿quién iba a ser? Todos decían que iba a ser yo. Yo no pude manejar el tema de ser el ganador muy temprano, eso de que dos años antes ya ganaste".

En este marco, trazó un paralelismo con el fútbol: "Dicen que el peor resultado es ir ganando 2 a 0 al final del primer tiempo porque te vas metiendo para atrás, te hacés conservador. Si ya gané, no hagamos olas, que nos apoyen todos. No vayamos a un debate. ¿Para qué arriesgar? Además, sos el muñeco a voltear... Todos me pegaban a mí. Yo no respondía y llega un momento que la gota horada la piedra. Y me pasó un poco".

Horacio Rodríguez Larreta anunció su regreso a la política: "Buenos Aires ya no es lo que era"

El exjefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta anunció su regreso a la política mediante un extenso mensaje que publicó en redes sociales. En el texto critica las condiciones actuales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y también llama la atención a la dirigencia del PRO, diferenciándose de Patricia Bullrich y alejándose una vez más de Javier Milei. "Buenos Aires ya no es lo que era", señaló.

Tras cruzar al presidente Javier Milei en un posteo en la red social X, después que el dirigente de La Libertad Avanza, lo acusara de haber pagado a periodistas durante la campaña presidencial de 2023. Larreta volvió aparecer para comunicar su regreso: "Yo voy a estar, como legislador, como diputado o como senador, para debatir la ciudad que nos merecemos. La ciudad que hicimos juntos. La misma que hoy está degradada".

También contó que durante los últimos meses recorrió los barrios de la Ciudad y entre las charlas que surgen con vecinos, percibió que "la Ciudad no está bien" y que ya es "hora de decirlo y de aceptarlo. La única forma de solucionar un problema es comenzar por reconocerlo".

A raíz de esto, Larreta criticó la gestión del actual jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri: "Los grandes logros de nuestra gestión se están diluyendo: la ciudad está sucia, sin mantenimiento, volvieron los baches, no se hacen obras y no hay respuestas a los vecinos. Los presos por delitos federales se escapan de las comisarías, generando inseguridad. Me lo dicen todos".

En el texto también criticó al PRO y el rol político que cumple desde que asumió Milei, más aún después de la alianza entre Patricia Bullrich, actual ministra de Seguridad y Presidente. "Lamentablemente, el PRO ha perdido su identidad. El saber quiénes somos, por qué estamos aquí, por qué hacemos lo que hacemos y a favor y en contra de qué cosas estamos", señaló.

Larreta remarcó su posición ante las ideas que representa Milei: "Estuve y estoy en contra de entregar el PRO a Milei, lo dije desde el primer día. Por eso no fui parte de la conducción actual del partido. El PRO debió haber ejercido de forma constructiva su rol como oposición. Para eso nos votaron".

Por último, Larreta criticó también las formas que tiene el actual Gobierno de pronunciarse ante la oposición y la tolerancia ante las personas que no opinan como el oficialismo: "Siempre estuvimos en contra de los fanatismos, de los liderazgos mesiánicos y de los extremismos ideológicos. Siempre estuvimos en contra de la agresión y el insulto", enfatizó.

En el posteo, numeró una serie de factores que lo llevaron a tomar la decisión de volver a la política: "Nuestro compromiso es el de siempre: queremos ayudar a que los porteños vivamos mejor. Más que una candidatura o un partido, es momento de caminar otra vez hacia el futuro", cerró.