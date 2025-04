"Acá se maneja todo con resultados, sino preguntale a Gago, que por un partido se tuvo que ir. Viste que no es fácil, el fútbol es como la política, tenés que tener resultados si hablás mucho y no hacés nada, no sirve. Si vos hacés, la gente te va a querer. Por eso le pido el voto, porque vamos a a hacer", aseguró el entrenador.