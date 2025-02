Rodríguez Larreta anuncia su regreso: "Buenos Aires ya no es lo que era"

El ex Jefe de Gobierno lanzó un largo comunicado en las redes sociales anunciando su intención de volver a meterse en la política de la ciudad de Buenos Aires.

El exjefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta anunció su regreso a la política mediante un extenso mensaje que publicó en redes sociales . En el texto critica las condiciones actuales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y también llama la atención a la dirigencia del PRO, diferenciándose de Patricia Bullrich y alejándose una vez más de Javier Milei. "Buenos Aires ya no es lo que era" , señaló.

También contó que durante los últimos meses recorrió los barrios de la Ciudad y entre las charlas que surgen con vecinos, percibió que "la Ciudad no está bien" y que ya es "hora de decirlo y de aceptarlo. La única forma de solucionar un problema es comenzar por reconocerlo".

A raíz de esto, Larreta criticó la gestión del actual jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri: "Los grandes logros de nuestra gestión se están diluyendo: la ciudad está sucia, sin mantenimiento, volvieron los baches, no se hacen obras y no hay respuestas a los vecinos. Los presos por delitos federales se escapan de las comisarías, generando inseguridad. Me lo dicen todos".

Vuelvo.



Todos los días elijo un barrio de la ciudad de Buenos Aires y lo camino durante horas. Después de tantos años, reconozco cada calle, cada cuadra. Sé lo que hicimos en cada lugar. Mi vida y la de Buenos Aires se mezclan. A veces no sé dónde termina una y dónde comienza la… — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) February 24, 2025

De esta manera se refirió a los recientes escapes de presos de las comisarías en la Ciudad de Buenos Aires, que fueron noticia en las últimas semanas.

En el texto también criticó al PRO y el rol político que cumple desde que asumió Milei, más aún después de la alianza entre Patricia Bullrich, actual ministra de Seguridad y Presidente. "Lamentablemente, el PRO ha perdido su identidad. El saber quiénes somos, por qué estamos aquí, por qué hacemos lo que hacemos y a favor y en contra de qué cosas estamos", señaló.

Larreta remarcó su posición ante las ideas que representa Milei: "Estuve y estoy en contra de entregar el PRO a Milei, lo dije desde el primer día. Por eso no fui parte de la conducción actual del partido. El PRO debió haber ejercido de forma constructiva su rol como oposición. Para eso nos votaron".

Por último, Larreta criticó también las formas que tiene el actual Gobierno de pronunciarse ante la oposición y la tolerancia ante las personas que no opinan como el oficialismo: "Siempre estuvimos en contra de los fanatismos, de los liderazgos mesiánicos y de los extremismos ideológicos. Siempre estuvimos en contra de la agresión y el insulto", enfatizó.

En el posteo, numeró una serie de factores que lo llevaron a tomar la decisión de volver a la política: "Nuestro compromiso es el de siempre: queremos ayudar a que los porteños vivamos mejor. Más que una candidatura o un partido, es momento de caminar otra vez hacia el futuro", cerró.