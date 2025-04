El Gobierno defendió el decreto que autoriza a los militares a detener civiles en la frontera norte

El ministro de Defensa señaló que ya existe una legislación en el Código Penal que habilita el accionar y aclaró: “Van a hacer operaciones de defensa y tienen que estar preparados para la contingencia, con armas no letales y todo el armamento correspondiente”.

Fuerzas Armadas - Petri acto El Gobierno autorizó a los militares a detener civiles en la frontera norte.

“El artículo 183 del Código Procesal Penal de la Nación habilita a toda persona a detener a un delincuente, a detener a alguien que está cometiendo un delito en flagrancia y nadie se escandaliza. Pareciera que ese artículo que se aplica a todos los argentinos no debería aplicarse a las FF.AA. Y claro que se tiene que aplicar porque si un integrante de la Fuerza, en cumplimiento de sus funciones, ve a una persona cometiendo un delito en flagrancia, tiene la facultad de detenerlo como lo tiene toda persona”, justificó luego Petri en una entrevista por Radio Mitre.

En el mismo sentido, aseguró creer que "es imprescindible utilizar todos los recursos humanos y materiales para defender a los argentinos, particularmente en frontera”.

Ante la consulta de que hay dos legislaciones, Ley de Defensa y Ley de Seguridad Interior, las cuales no permiten dichas actuaciones por parte de los militares, Petri se preguntó con ironía: "¿Cómo que no lo permite? ¿Quién dice que no lo permite?"

"Las Fuerzas Armadas tienen vedadas realizar operaciones de seguridad interior, pero tiene permitido, y además hace a su naturaleza, la custodia de los intereses vitales de la patria. Entre los más importantes, que tiene que ver con la frontera, hablan de la soberanía y la integridad territorial”, explicó.

En el mismo sentido, concluyó: “Nosotros creemos que los miembros de nuestra Fuerza vayan equipadas, capacitadas y con las reglas y normas correspondientes. Equipadas significa que vayan con todo el equipamiento absolutamente necesario para proteger. Esto es con chaleco antibalas, casco, con armas no letales y con bodycam".