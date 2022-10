Fuerte cruce entre Brancatelli y Cerruti por la polémica entre el Gobierno y Gran Hermano

"Ella o el cráneo que pensó que hacer eso era acertado, sepa que nos están haciendo mucho daño y siendo funcionales al macrismo. No hagan más nada", prosiguió el periodista.

Ante el planteo, la funcionaria replicó: "¿En serio te parece que hay más gente que escucha lo que sucede en tus programas que la que sabe lo que pasó en Gran Hermano? Uau".

"No. No me parece eso. Ni siquiera lo insinué. Problemas de comprensión. Lo que digo es que tenemos 100% de inflación, un país que necesita salir de este momento difícil y vos le das de comer al macrismo metiéndote en una pelea berreta de Gran Hermano. Háganse respetar con los poderosos", expresó Brancatelli.

"Lo que yo te marco es que no hubieras hecho el mismo comentario si el Presidente hubiera desmentido lo que dijo algún político en un programa de cable. Esa es nuestra mirada diferente sobre dónde disputar el sentido común colectivo", expuso la vocera.

"Salió por Pluto TV. Ni siquiera por Telefé", contestó Brancatelli. "Han dicho cosas peores de Alberto. En todo tipos de programas. El error es que vos salgas a combatir a Gran Hermano. Un reality show. Ese Alfa es un personaje residual, que nadie toma en serio las barbaridades que dice. Error no forzado", añadió.

"¿Sabés? está Argentina duele. Duele que una funcionaria (del palo de los medios) chicanee a un periodista. Mientras no hicieron nada por recuperar la Ley de Medios. Duele que estén en estas boludeces mientras hay 100% de inflación. Duele que no se planten con los poderosos y lo hagan con Gran Hermano", continuó el periodista.

"Quiero un Gobierno con carácter. Peronista. Quiero una Argentina con un proyecto Nacional y Popular. Y vos, entre otros, están haciendo todo lo posible para que el Macrismo vuelva al poder. Les dan de comer. Ya no te pido que hagas algo, sólo te pido que no hagas nada más", agregó.

"El sentido colectivo lo construís con políticas acertadas. Resolviendo los problemas de la gente. No los voté para que se peleen con Alfa. La pelea es con el Partido Judicial, los grandes empresarios, el macrismo y las injusticias. Si no estás a la altura, dejá a alguien que sepa", concluyó Brancatelli.

Las acusaciones de Alfa al Presidente

“Mi mejor amigo, desde la primaria, es Claudio Ferreño, la mano derecha de Alberto Fernández. A Alberto lo conozco hace 35 años. Alberto Fernández me coimeó un montón de veces. Lo conozco muy bien a Alberto Fernández”, fue la afirmación que realizó el integrante de la casa de Gran Hermano Walter Santiago, apodado Alfa, que tuvo una polémica presentación.

Más adelante, el participante siguió con los cuestionamientos al Gobierno: "Lo que hicieron con la pandemia, con la vacunación, con la vacunación VIP, y con la fiesta de Fabiola Yañez... ¡Fue vergonzoso para la gente! Metieron en cana a un pibe que venía de vacaciones en Brasil y estaban haciendo una fiesta. La gente eso lo ve. Se entera. Y dicen: '¿cómo puede ser?'".

https://twitter.com/StarkDSC/status/1582496598138814464 Segundo día y el Alfa ya tiró que Alberto Fernandez lo COIMEÓ UN MONTON DE VECES ajskjasjjsksj como nos vamos a divertir con éste tipopic.twitter.com/pKoR8U9Vp3 — tony bear (@StarkDSC) October 18, 2022

El pedido de retractación

Ante las acusaciones de corrupción hacia el presidente Alberto Fernández realizadas por el participante de Gran Hermano Walter Santiago, Cerruti publicó un hilo de tuits en el que pidió la retractación.

"Ser una persona decente y honesta es un valor irrenunciable, por lo que solicitamos a Telefé, a la producción de Gran Hermano y al participante que se retracten y cesen en esta actitud agraviante", advirtió la funcionaria en Twitter.

En la misma línea, Cerruti expuso que "como es sabido por todas y todos, a lo largo de su trayectoria pública Alberto Fernández nunca se vio involucrado en hechos de corrupción. Ha hecho de la transparencia un propósito central de su gestión en la función pública".