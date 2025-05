Los días finales del papa Francisco: Martin Scorsese producirá una película con su última entrevista

"Con raíces en la Cultura del Encuentro, la película reúne a diversas comunidades de todo el mundo para contar sus propias historias, celebrar sus identidades y preservar su legado cultural a través del cine", expresaron con respecto a la trama. Según informaron, incluirá la última entrevista realizada al Sumo Pontífice argentino y será muy emocionante escuchar un material inédito.

Embed - Aldeas Scholas Films on Instagram: " Aldeas – A New Story is the final dream of Pope Francis — a powerful new documentary brought to life by Martin Scorsese and Scholas Occurrentes, produced by Aldeas Scholas Films, in association with Sikelia Productions and Massive Owl Productions. Rooted in the Culture of Encounter, the film brings together diverse communities from around the world to tell their own stories, celebrate their identities, and preserve their cultural legacy through cinema. #Aldeas #ANewStory #PopeFrancis #MartinScorsese #Scholas #AldeasScholasFilms"