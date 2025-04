La explicación de Luis Caputo tras el faltazo a Diputados por el caso $LIBRA: "Cuestiones de agenda impostergables"

El ministro de Economía fue uno de los citados al recinto de la Cámara baja para ser interpelado por el escándalo cripto pero no asistió.

El ministro de Economía, Luis Caputo , no asistió al recinto de la Cámara de Diputados este martes a pesar de haber sido citado para una interpelación por el escándalo que desató el presidente Javier Milei tras promocionar la criptomoneda $LIBRA y explicó que su ausencia se produjo por "cuestiones de agenda impostergables". El único funcionario del Gobierno que acudió fue el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

En una carta que envió al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem , Caputo afirmó que no acudió al recinto de la Cámara de Diputados por una superposición con otras actividades: "Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de informarle que por cuestiones de agenda impostergables, no podré asistir al recinto el día 29 de abril de 2025 conforme lo ha requerido esa Honorable Cámara el pasado 8 de abril del corriente".

En tal sentido, afirmó que el Palacio de Hacienda no se encuentra relacionado con el escándalo que desató Milei: "Sin perjuicio de que el Ministerio a mi cargo no ha tenido vinculación alguna con las cuestiones relativas al criptoactivo $LIBRA ni posee información acerca de aquellas, estoy a disposición a fines de colaborar con esta Honorable Cámara e informar por escrito -si la urgencia lo amerita- en el marco de las competencias que me son propias o en lo que se considere oportuno".

Carta Luis Caputo Cámara de Diputados La nota de Luis Caputo. X (@ddeurieta)

En tanto, la ausencia del ministro de Economía se produjo luego de que en febrero defendiera al líder de La Libertad Avanza por el escándalo que produjo: "Pongo las manos en el fuego por el Presidente, voy a la guerra con él. No fue un acto de Gobierno, es algo que hizo el Presidente de su cuenta personal. No hay fondos públicos. No hubo ni dolo, ni delito ni corrupción".

"No hubo ningún delito, hubo un error del Presidente y actuó en consecuencia. Asunto terminado. Difundió un proyecto que pensó que era pro Argentina, como lo hace muchas veces. El beneficio personal está fuera de discusión. No está en duda la honestidad del Presidente", aseveró en diálogo con A24.

El titular de la cartera económica aseguró, también, que "seguramente unos vivos se aprovecharon del Presidente", aunque no habló con el mandatario de este tema. "El Presidente maneja su cuenta de X con su bagaje, y sus formas. Y me encanta eso. En el medio, que él haya pensado que estaba difundiendo un proyecto para emprendedores para Argentina, mientras alguien estaba haciendo algo en el cripto aprovechándose de eso, puede ser.