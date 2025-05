Ricardo Darín confirmó que habrá segunda temporada de El Eternauta: ¿cuándo se estrenará?

El Eternauta

En medio de una entrevista en Olga con Migue Granados, el actor reveló: “Obvio, hay segunda temporada”. "Sí, no te podes bajar en medio del río", agregó entre risas.

"Lo que pasa es que vamos a contar toda la historia, de principio a fin. Y el final de la primera temporada no concluye”, detalló sobre la continuación. Sin embargo, no pudo confirmar una fecha de estreno. “Todavía no se grabó”, aclaró.