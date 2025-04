Lilia Lemoine, dura con la oposición por las interpelaciones en la causa $LIBRA: "Le mienten a la gente"

"Les hemos explicado un montón de cosas; no las quieren escuchar e insisten siempre sobre lo mismo. La vez pasada, cuando vino Francos, hubo maltratos, gritos y mentiras, como siempre. Hoy va a ser interpelación, supongo que no va a ser más suave", anticipó.

La diputada aseguró que finalmente "se va a clarificar todo" aunque "no es la intención del kirchnerismo ni de la izquierda". "Quieren ensuciar a como dé lugar y tratar de convertir esto en algo que no es. Quieren que a Javier Milei le vaya mal y van a encontrar cualquier excusa para eso", sostuvo.

En ese sentido, afirmó que los referentes de la oposición "le mienten a la gente, y siguen mintiendo al respecto aún en el Congreso, lo cual es muy vergonzoso. No espero mucho", concluyó respecto a la sesión convocada para este martes.

Uno de los periodistas presentes le remarcó que "hace 30 años que no pasaba un hecho de estas características", refiriéndose al hecho de que un ministro sea interpelado por el Congreso, pero Lemoine no pareció entender la alusión. "Hace 30 años no existían las criptomonedas tampoco. Si no saben de lo que están hablando, por favor, no opinen", expresó antes de retirarse.