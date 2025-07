Moria Casán contó cuál es su jubilación y sorprendió a todos: "Podría haber cobrado..."

La mediática aseguró que no paró de trabajar con todos los gobiernos.

La actriz Moria Casán contó cuánto cobra de jubilación y sorprendió con su respuesta: "No me quejo" , apuntó la diva en una nota en televisión.

Agregó: "No sé qué hago, es un papeloncito, de cualquier manera no me quejo, pero cobro. Pasé muchos años sin cobrar, podría haber cobrado cinco años más", reveló en Puro Show, en El Trece.

“Yo trabajo, trabajo, trabajo. Estoy por cumplir 80 años y estoy haciendo función de miércoles a domingo, haciendo tres cambios de ropa en 15 segundos. Haciendo una obra trascendente, que trasgredo y que me trasciende", sostuvo la artista.

Moria está haciendo Cuestión de género con el actor Jorge Marrale, en el Teatro Metropolitan, de miércoles a domingo: "Siempre estoy estrenando algo estéticamente diferente”, destacó la famosa. La trama trata sobre un matrimonio de 30 años que se ve sacudido cuando la esposa, una exitosa diseñadora llamada Jade, revela a su esposo, un político en campaña, que es una mujer transgénero.