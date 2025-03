Cuándo se conocerán las características del nuevo acuerdo con el FMI

Las negociaciones finales entre el equipo económico y el staff técnico del Fondo quedarán plasmadas en un documento que se conoce como "staff agreement", el cual contiene los lineamientos principales y algunas definiciones. En tanto, la letra chica del acuerdo se conocerá en otro documento denominado Staff Report.

Una vez que el Gobierno y el FMI anuncien que se concretó el staff agreement, el equipo técnico del Fondo elevará a los distintos directores el Staff Report para su análisis. Ese proceso podría llegar a demorar un par de semanas, previas a la reunión del Directorio.

De acuerdo al calendario, la primera noticia sobre el acuerdo se conocería recién el jueves 27 de marzo, en la tradicional conferencia de prensa que brinda la vocera del organismo, Julie Kozack.

FMI Julie Kozack portavoz Kristalina Georgieva

Se presume que el Board del FMI no tratará el acuerdo con Argentina en marzo, ya que para lo que resta del mes tiene previsto analizar los casos del Principado de Liechtenstein, de la República de Azerbaiyán, de Surinam y de Japón.

Lo más probable es que el Directorio del FMI se reúna más cerca de la primera quincena de abril. Es decir, antes de la Reuniones de Primavera que se llevan a cabo del 21 al 26 de ese mes, un encuentro al que habitualmente asisten los ministros de Economía y los titulares de los Bancos Centrales de los países miembros.

Cuáles son las exigencias del FMI para un nuevo acuerdo con Argentina

Habitualmente el Fondo suele exigir un superávit fiscal primario y no de manera perentoria, una condición que no supone un escollo para la Argentina, ya que la sobrecumple, aseguran fuentes oficiales. "En el primer bimestre de este año se obtuvo un superávit primario de aproximadamente 0,5% del PIB y un superávit financiero de 0,1%", indican.

En cuanto a la política cambiaria y monetaria, el ministro de Economía, Luis Caputo, señaló esta semana en una entrevista que "lo importante no es si se flota o no, sino hacerlo en las condiciones correctas, porque si no te va a ir mal".

"Todo lo que hemos hecho es los deberes para ir hacia un país normal", comentó el titular del Palacio de Hacienda, quien no se atrevió a asegurar si Argentina irá hacia un tipo de cambio libre.

Luis Caputo y Kristalina Georgieva

"Uno puede flotar en cuanto tenga su economía sana... No es que la Argentina es un país que no puede flotar, puede flotar en tanto y en cuanto estén dadas las condiciones macro, son las que siempre hemos repetido con el Presidente, esas tres condiciones que estamos tratando de cumplir", sostuvo el ministro.

Las tres condiciones para la liberación del cepo son: que la tasa de inflación converja a la tasa de inflación internacional, neta de la tasa de devaluación; que la Base Monetaria coincida con la Base Monetaria Amplia y que se solucione el problema de “stock” del Banco Central.