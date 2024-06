César Milani cruzó a Victoria Villarruel: "¿Puede un ser humano ser tan incongruente y canalla?"

"No respetan a los militares, no respetan a nuestra patria ni a su soberanía. Son solo personajes reaccionarios y violentos que fingen militarismo", expresó el exmilitar en sus redes sociales.

"Y como si ya no fuera suficiente el absurdo de que Villarruel haya utilizado los DDHH contra un militar en ese debate, lo hizo usando una causa que se desarrolló exactamente en el mismo marco en el que ahora reivindica el accionar de su padre, al cual pone en un pedestal por ´combatir terroristas en el monte tucumano´", señaló el exmilitar.

Y continuo denunciando la doble vara de Villarruel y el Gobierno: "Es decir, si el General Milani no fuera un ferviente defensor de la doctrina peronista, y en cambio sería por ejemplo un liberal apátrida, para ella y el conjunto de impresentables que conforman su gobierno, yo sería prácticamente un héroe por la causa Ledo, Pero no cumplo con las condiciones necesarias por lo que resulto un represor, un represor absuelto en todos los juicios, pero ese no es un dato que a ellos les interese demasiado".

"¿Puede un ser humano ser tan incongruente y canalla?", preguntó Milani. "No se han cansado de insultar, denunciar y calumniar a un jefe del ejército argentino solo por el hecho de ser peronista, sometiéndome a años de cárcel, juicios y escarnio mediático de todo tipo. Su hipocresía y doble moral indigna y repugna", agregó.

