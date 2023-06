Oil Combustibles: las defensas reclamaron que se ratifique absolución de los accionistas del Grupo Indalo

El fiscal Mario Villar no solo cuestionó las criticas que la defensa del extitular de la AFIP Ricardo Echegaray hizo respecto a su pedido de confirmación de la condena, sino que buscó defender su oposición a las absoluciones de Cristóbal López y Fabián De Sousa , con leves giros en su argumentación, pero reiterando la versión inicial que tuvo el caso, en marzo de 2016, omitiendo la mayor parte de los hechos sobre los que giró el juicio oral, cuya decisión se está revisando, informó Ámbito .

Lo sorpresivo de la audiencia fue que minutos antes de que comience, el fiscal pidió incorporar unas copias de tickets de nafta de los últimos días que tenían por objetivo demostrar que existía una suerte de desglose de impuestos en las ventas de combustible (aunque en ninguno figuraba el ITC).

Los camaristas Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Ana María Figueroa solo aceptaron considerarlo como "soporte gráfico" y tampoco le permitieron cerrar las alocuciones ya que es algo que deben hacer las defensas.

El abogado querellante Carlos Beraldi confesó su "perplejidad" ante la postura de la fiscalía por la completa simetría de su alegato con la nota del diario La Nación que dio origen a la causa del 13 de marzo de 2016, incluidas todos sus errores e inexactitudes que se demostraron en el juicio.

"Los presupuestos facticos fueron investigados, debatidos y fueron descartados. Es una nueva versión de los viejos hechos", afirmó sobre los elementos de prueba que dicen exactamente lo contrario a lo que Villar expuso.

El letrado hizo un especial énfasis en la naturaleza del impuesto ITC y cómo era imposible señalar que López y De Sousa se quedaban con la plata de los consumidores de las estaciones de servicio porque Oil Combustibles jamás le vendió naftas a particulares –siempre a estaciones de servicio independientes o a Cammesa- y nunca fue agente de retención o de percepción del impuesto, sino sujeto obligado que pagaba el tributo con fondos propios de acuerdo a la definición de la misma ley.

La defensa de López cruzó a la fiscalía y relacionó que la causa "termina como empezó", en referencia a la nota en el diario La Nación de 2016 y ahora con Villar blandiendo copias de tickets de nafta que serían prueba. Le recordó el deber de objetividad que tiene el Ministerio Público y que todo lo que ahora postuló ya fue descartado en instancias anteriores e incluso en el juicio, con aval de los otros fiscales que no incluyeron esos términos en los alegatos.

Básicamente, añadió la defensa, Villar reitera cosas que ya se modificaron en el transcurso del tiempo y que van en sentido contrario a la prueba pero que el objetivo central era utilizar la figura de López para promocionarla, porque nunca se podría haber llegado a esta instancia de responsabilizarlo del pedido de planes por el mero hecho de ser un accionista de la empresa accionista de Oil.

La palabra de Cristóbal López y Fabián De Sousa

Loa accionistas del Grupo Indalo tomaron la palabra durante la audiencia. Fabián De Sousa aseguró que todo el proceso legal que se montó en torno a Oil Combustibles tuvo como objetivo desapoderarlos de las empresas para que pasaran a otras manos, y recordó todas las acciones que se tomaron en formato de medidas cautelares (intervenciones, veedurías, coadministraciones, congelamiento de fondos, recisión de contratos, liquidación de un banco) que, lejos de salvaguardar el activo de las empresas para cobrar la deuda de AFIP y proteger a los acreedores, derivaron en una destrucción del 90% de patrimonio del Grupo.

De Sousa ejemplificó que cuando salieron de la cárcel, luego de dos años de prisión preventiva, se encontraron con que la maquinaria y equipos valuados en u$s85 millones habían sido completamente abandonados. Y que entre el prófugo Fabián "Pepín" Rodríguez Simón y Miguel Gutiérrez por YPF les habían quitado el 93% de los contratos de provisión de servicios, con el fin de estrangular al Grupo y cuando estuviese ya desguazado extender la quiebra a los accionistas.

Su conclusión es que nunca se pretendió cobrar la deuda con el fisco ni resguardarla, sino todo lo contrario, pulverizar al holding. Puso como ejemplo que a 2016 trabajaban 22 mil personas, entre empleos directos e indirectos y dos años después, quedaron reducidos a 700.

López, por su parte, responsabilizó al expresidente Mauricio Macri por la persecución que tuvo origen el 25 de octubre de 2015 cuando le pidió reunirse para saber si contaba con sus medios de comunicación para el encarcelamiento de Cristina Kirchner, y que todo lo que vino luego fue a consecuencia de su negativa.

"Volvería a hacer lo mismo", se sinceró el empresario tras pedirle disculpas a su socio y a Echegaray por la situación judicial en la que habían quedado inmersos como consecuencia de una causa política, persecutoria para hacer desaparecer a los contrincantes.

"Al haberme negado a colaborar, decidió mi destrucción", agregó López. "Nunca estuve en el directorio. No tuve nunca participación en la dirección de la empresa (Oil). Nunca dirigí el Grupo Indalo. Pero el que ´valía´ era Cristóbal López. Ustedes saben que los accionistas no tenemos responsabilidad penal en las decisiones que toma el directorio. No sé qué hago en este juicio. Se lo dije a (Julián) Ercolini, se lo dije al TOF y ahora a ustedes", concluyó.