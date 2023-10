Un portavoz del Ejército de Israel advirtió que "la orden es terminar con Hamás"

En diálogo con Argenzuela , por C5N , Kaplan señaló el objetivo del Ejército israelí con respecto al grupo armado: "La orden es terminar con Hamás , que al final de esta guerra ya no sea soberano más en la Franja de Gaza. Nos solicitaron que neutralicemos las capacidades bélicas de Hamás, que no haya misiles y que no puedan lanzar ninguna bala. En este momento, el objetivo es combatir y restaurar la seguridad para nuestros ciudadanos".

En tanto, precisó cuál es la situación en Israel, en alusión a la guerra. "En este momento estamos en el segundo día de esta guerra, que empezó con la peor masacre del Estado de Israel moderno. Estamos en control de todas las ciudades en Israel, si bien no todos los terroristas están abatidos. No hay un número exacto de rehenes, se habla de decenas. No me sorprendería si prontamente se habla de una centena", advirtió con Jorge Rial.

Por último, expuso que el grupo armado se encuentra ayudado por diferentes países: "El ataque de Hamás contra Israel no podría haberse hecho sin el apoyo de otros países, como Irán. Hay un trabajo para desestabilizar la región y el mundo. Los días venideros van a ser largos y difíciles. Israel se va a sobreponer y va a escribir el último capítulo de esta guerra. Israel va a prevalecer. Queremos acorralar a los terroristas".