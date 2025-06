Macabro crimen en Brasil: su amiga le mandó una torta envenenada por su cumple años y la mató

Horas antes, Ana Luiza Oliveira Neves había recibido un paquete junto a una nota sin firma que decía: "Para la chica más hermosa que he visto en mi vida, con la personalidad más increíble que conozco". La emisiva estaba acompañada por stickers de corazones.

Carta envenada Brasil 11-6-25.png

Acto seguido, envió un mensaje de voz a un grupo que tiene con varias de ellas: "No sé si era una amiga. Ay, les voy a leer la tarjeta, ¡qué ganas tengo de saber quién fue! Estoy loca de emoción. Tiene un montón de stickers y en el reverso hay una nota que dice que soy preciosa. Chicos, les juro por Dios que quiero agradecerle a quien me dio esto".

La familia relató que una hora después de que Ana comió la torta, se empezó a sentir mal y tuvieron que acudir a la guardia, donde fue atendida, tratada por su descompostura y enviada a casa nuevamente. Sin embargo, horas más tarde se desmayó en el baño y nuevamente fue trasladada de urgencia al hospital, pero sufrió de un cardiorrespiratorio y murió.

Murió por comer una torta envenenada: la asesina se había quedado a dormir con Ana en la noche del crimen

A pesar de que el caso se encuentra en investigación por la Comisaría Civil de Itapecerica da Serra, en varios medios locales trascendió que una joven de 17 años, amiga de Ana, confesó que había colocado óxido de arsénico a la torta.

Ana Luiza Brasil 11-6-25.png

Según contó el padre de la víctima, la asesina se había quedado a dormir en su casa durante el fin de semana. "Mi hija era una persona pacífica, trabajadora e inocente, que nunca habría desconfiado de una compañera de clase", comenzó su discurso Silvio Ferreira das Neves. "Esta chica se quedó a dormir en nuestra casa; estuvo todo el tiempo con nosotros, vio a mi hija enfermarse, me vio llevándola al hospital, y al día siguiente, vio a mi hija caerse en el baño y no reaccionó en absoluto", sentenció.

Eso no es todo, sino que la después de que Ana Luiza muriera, Silvio contó que "ella me saludó, me abrazó y me dijo que todo iba a estar bien". La panadería donde salió el pastel publicó un comunicado argumentando que "quiero dejar muy claro que 'Menina Trufa' no tiene nada que ver con esto; el producto salió de la tienda y nadie sabe adónde fue".

Al parecer Ana Luiza no era la primera víctima: un caso que conmueve Brasil

El agente de policía que investiga el caso, Vitor Santos de Jesús, contó a la prensa que "la joven afirmó que estaba arrepentida, que no pretendía que ocurriera un daño mayor y que esperaba que solo experimentaran síntomas graves, como vómitos".

Al parecer, tiempo atrás había intentado envenenar a otra adolescente, en este caso, la víctima se sintió mal, pero se recuperó de los síntomas. Para la investigación, el motivo del ataque a Ana Luiza fueron "la ira y los celos" hacia su amiga.