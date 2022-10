El presidente electo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, dio su primer discurso tras confirmarse su triunfo en el balotaje y llamó a "reconstruir el alma del país". “Intentaron enterraron vivo y aquí estoy”, sostuvo, antes de afirmar que "la bandera verdeamarilla no le pertenece a nadie",. "Nuestro compromiso es terminar con el hambre otra vez. No podemos aceptar como normal que millones no tengan que comer", añadió.