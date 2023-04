Francia: tras el escándalo, el Gobierno defendió a la funcionaria que posó para Playboy

El ministro del Interior, Gérald Darmanin, también apoyó a la funcionaria durante una entrevista televisiva. "Es una mujer política valiente que tiene su carácter y su estilo, que no es el mío, pero lo respeto. No me hagan decir nada malo de Marlène Schiappa. Ser una mujer liberada no es tan fácil", destacó.

En el mismo sentido se expresó el ministro de Justicia, Eric Dupond-Moretti. "Ella es alguien que está totalmente comprometida, especialmente con la violencia doméstica. Y lo que ella ha hecho por las mujeres, pocos políticos lo han hecho", aseguró a Télématin.

Según reportó el medio francés RTL, los asesores de la secretaria de Estado justificaron la entrevista como parte de su "disruptiva" estrategia de comunicación. "Siempre hemos asumido hablar con todos. Eso es lo que hace que la ministra tenga mucho apoyo en otros lugares", señalaron.

Marlène Schiappa, secretaria de Estado francesa, en la tapa de Playboy

La propia Schiappa, quien se define como "feminista por siempre" y es autora de libros eróticos, se expresó a través de su cuenta de Twitter. "Defender el derecho de las mujeres a disponer de su propio cuerpo se hace siempre y en todas partes. En Francia, las mujeres son libres", publicó.

Escándalo en Francia: las críticas de la oposición

La oposición de izquierda criticó la estrategia de comunicación del gobierno, que va más allá de la polémica entrevista de Schiappa. El ministro de Trabajo, Olivier Dussopt, apareció en la revista Têtu, orientada al colectivo LGTBI, mientras que el presidente Macron habló con la revista infantil Pif Gadget.

"Estamos en plena crisis social y tengo la impresión de que hay una cortina de humo entre Têtu, Pif Gadget y Playboy", sostuvo la diputada ecofeminista Sandrine Rousseau en diálogo con la cadena BFMTV.

El líder de izquierda Jean-Luc Mélenchon coincidió con este análisis. "En un país donde el Presidente se expresa en Pif y su ministro en Playboy, el problema sería la oposición. Francia está descarrilando", aseguró con ironía. La eurodiputada Manon Aubry, de La Francia Insumisa, añadió que se trata de una "doble provocación".

La nota también generó polémica dentro del partido oficialista, La República en Marcha. Según BFMTV, fuentes del Gobierno aseguraron que la decisión de Schiappa "es desgarradora" y al principio pensaron "que era una broma del Día de los Inocentes", que en ese país se celebra el 1 de abril.

Francia registra protestas masivas contra el proyecto de reforma jubilatoria que Macron adoptó por decreto. La ley retrasa la edad de jubilación de 62 a 64 años para 2030 y aumenta los años de aportes requeridos a 43 para 2027 para cobrar una pensión completa.